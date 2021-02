Santiago Cafiero dio negativo de coronavirus y seguirá aislado

Santiago Cafiero confirmó que el resultado del test PCR que se realizó tras haber compartido un acto con la ministra de Salud Carla Vizzotti, positiva en coronavirus, es negativo. Sin embargo, tal como indica el protocolo en estos casos, indicó que seguirá aislado y no estará presente en la apertura de sesiones del Congreso el lunes.

Recibí el resultado del PCR que me realicé en el día de ayer: es negativo. No tengo síntomas y me siento bien. Siguiendo el protocolo, no estaré presente en la apertura de sesiones del Congreso. Para cuidarnos y cuidar a los demás, sigamos respetando las medidas de prevención. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) February 27, 2021

El funcionario se había aislado y realizado la prueba por ser contacto estrecho de la titular de la cartera sanitaria. Este jueves, ambos recibieron el vuelo que llegó de China con 904.000 dosis de Sinopharm, destinadas a los docentes.