Alberto Fernández apuntó contra Patricia Bullrich tras el cacerolazo en Olivos: “Terminó en el ocaso donde está ahora”

El presidente Alberto Fernández le respondió con dureza a la líder del PRO, Patricia Bullrich, luego de que la dirigente participara de los cacerolazos frente a la Quinta de Olivos en rechazo a la suspensión de clases presenciales. “Que algún exaltado lo haga puede ser. Es razonable dentro de una sociedad, pero que la presidente de un partido político en democracia haga eso, es un llamado de atención que tiene que ver con su conducta, que no me interesa juzgarla pero tengo opinión. La he visto pasar por muchos lados. Y la he visto terminar en el ocaso donde está ahora”, dijo.

La reacción del mandatario fue después de que la presidente del principal partido de la oposición acompañara las manifestaciones del miércoles en Olivos horas después de que se anunciaran las nuevas medidas restrictivas para paliar los efectos de la segunda ola de coronavirus. Acompañada de decenas de vecinos, Bullrich se manifestó en contra de las medidas, especialmente de la suspensión de clases presenciales. Por eso, la dirigente advirtió que las medidas van “en contra de los que trabajan y de los padres que llevan sus hijos a la escuela”.

Ante esto, Alberto Fernández le respondió hoy en la conferencia de prensa luego de la reunión que mantuvo con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. “Soy una persona que valora el Estado de Derecho. Para que el Estado de Derecho funcione plenamente la convivencia democrática es un elemento central. La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa del otro con un grupo de amigos a golpearle la cacerola, a insultarlo y a escupir a los policías que están en las puertas. Se altera mucho”, opinó.

“Yo le recomendaría a todos reflexionar sobre este punto. Lo hablé recién con Rodríguez Larreta porque si el método es que cada vez que algo no nos guste mandar a un grupo de compañeros a la puerta de su casa, díganme si este es el método. Lo que digo es que esas no son buenas prácticas. No practiquemos esos modos. Ya vivimos hace no mucho los argentinos de tirarle huevos a alguien que salía de la Sociedad Rural o escrachar la casa de un juez que dictó un fallo que no nos gustó. Esos no son los métodos del Estado de Derecho. Es bueno que reflexionemos. Se lo transmití a Horacio Rodríguez Larreta. No me molesta que la gente se manifieste pero toda manifestación debe encauzarse en términos de respeto hacia el otro”, agregó.

La respuesta de Bullrich no se hizo esperar y menos de una hora después usó su cuenta de Twitter para opinar sobre los dichos del mandatario en la conferencia de Olivos. “Presidente, no se preocupe por mí, ocúpese de conseguir vacunas, de los desocupados, los que cierran comercios, los que no se educan. Su ocaso es insultar a médicos, niños con capacidades diferentes y mentir a los padres. No hable de coherencia, recuerde su opinión sobre su Vice”, escribió.

En la conferencia de prensa, Fernández ratificó la vigencia del decreto de necesidad y urgencia que limitó la circulación de personas y la presencialidad de las clases en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante las próximas dos semanas. Al respecto, aseguró que en el encuentro con Larreta pudieron “intercambiar miradas” mientras que el jefe de Gobierno porteño manifestó su preocupación por la suspensión de clases presenciales. Un tema que -dijo el jefe de Estado- comparte pero sobre lo que decidió avanzar ante el crecimiento exponencial de los casos de coronavirus en el ámbito metropolitano”.

“Hemos superado en la Ciudad, largamente, el pico más alto que reconocimos en la primera ola. Han vuelto a incrementarse el número de bajas”, dijo. Por ello, Alberto Fernández dijo entender “el deseo y la preocupación” por las clases presenciales, manifestado por Larreta: “Pero tengo una responsabilidad y la voy a hacer cumplir”, señaló.

Ayer al mediodía, el jefe de Gobierno porteño criticó públicamente las medidas, dijo que no fueron consensuadas y anunció que concurriría a la Justicia para cuestionar la decisión presidencial. De hecho, la administración de Larreta realizó esa presentación judicial esta mañana, minutos antes del cónclave.

Fuente: Infobae