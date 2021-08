El presidente Alberto Fernández se involucró de lleno en la campaña para las elecciones legislativas en las que plebiscitará sus primeros dos años de gestión. En un discurso efusivo, repleto de críticas a la oposición, les pidió a su gabinete y a los dirigentes del Frente de Todos que salgan a convencer a los argentinos y lanzó: “No voy a traicionar a Cristina (Kirchner), no voy a traicionar a Máximo (Kirchner), no voy a traicionar a (Sergio) Massa, no voy a traicionar a nadie”.

Así, el jefe de Estado repasó los logros de su gestión, entre cuáles mencionó el plan de vacunación, la modificación de los impuestos a los bienes personales y a Ganancias y la asistencia a las empresas durante la pandemia, y actualizó sus críticas a Juntos por el Cambio y a los medios de comunicación.

“Saquemos la militancia a la calle y demostremos que estamos para gobernar el tiempo que haga falta para que la Argentina, de una vez y para siempre, crezca”, enfatizó Alberto Fernández durante un acto partidario realizado en Tecnópolis. Además, le habló a los votantes a menos de dos semanas para las PASO: “Salgan a generar una explosión de confianza, y si deciden tomar el otro camino, es posible que sea todo más difícil; ellos quieren vivir en una Argentina de pocos, creen que cada uno debe salvarse por sí mismo y todo el esfuerzo habrá sido en vano”.

Al momento de repasar los logros de su gestión, afirmó: “Pusimos el estado de pie y logramos lo que logramos. No pudimos evitar las muertes y nos dolieron. Pero nadie quedó sin atención médica en la pandemia”. Y agregó: “Les dije que en agosto íbamos a vacunar a siete millones de personas con segunda dosis y ayer lo logramos. No voy a parar hasta que el último argentino reciba las dosis que necesita para no contagiarse”.

Además de destacar los programas IFE destinado a sectores más vulnerables, y el ATP, para sostener a las pequeñas empresas, el mandatario puntualizó en el desarrollo del turismo para dar vuelta la página a la crisis originada por la pandemia. “La Argentina este año va a volar de turismo. Bienvenido sea que después de tanto dolor salgamos al disfrute”, afirmó al mencionar el programa PreViaje.

En otro pasaje de su discurso, y frente a gran parte de miembros del gabinete nacional y candidatos en diferentes distritos, el Presidente aseguró: “Ahora sí, llegó el momento del crecimiento. Que sepan todos que hay 100 mil viviendas que se están construyendo de acá a fin de año, que va a generar 300 mil puestos de trabajo. AySA tiene dos mil obras en marcha. Que el Presupuesto se incrementó siete veces respecto del 2019. Obras que no les preocupó hacer porque no les importa la gente”.

También recordó el impulso a la modificación al impuesto a las ganancias, la creación del impuesto a las grandes fortunas, para “que hagan un aporte superior a los 200 millones de pesos, dinero que sirvió para darle urbanidad a los barrios carenciados”, y la aprobación de leyes como la interrupción voluntaria del embarazo, entre otras.

En cuanto a la política sanitaria, defendió la gestión del gobierno en comparación con otros países: “En estos días hemos conocido lo que la ONU llama los estudios de muerte por exceso, y descubrimos que en Argentina computamos absolutamente todos los fallecimientos por Covid que existieron y que en muchos otros países los números no cerraron, murieron muchas más personas de las que registraron como muertes por COVID-19″.

Con relación a la oposición, afirmó hoy que comparte con ellos que, en el actual proceso electoral, “hay dos modelos de país en pugna”. ”En estas dos semanas que quedan salgamos con la fuerza militante que tenemos, porque nosotros no renegamos de la política. Tenemos todas las posibilidades de construir la Argentina que soñamos”, sostuvo el Presidente al encabezar el acto en el predio ubicado en Villa Martelli

En ese marco, advirtió que, si la sociedad “se equivoca y no tiene memoria” en las próximas elecciones legislativas “podemos tomar un camino donde la salud y la educación pública no es la prioridad”. ”Nosotros proponemos la producción, el desendeudamiento. Ahora, si vamos a poder hacer lo que soñamos. Llegó el momento del crecimiento. Ese es el camino que le pido a los argentinos que tomen”, planteó.

