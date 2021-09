Alberto Fernández acusó a Mauricio Macri de triplicar los planes sociales y recortar prestaciones

A días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Alberto Fernández habló sobre la economía del país y sobre la expectativa que tiene el Frente de Todos para la primera «gran encuesta» que tendrá el gobierno después de dos años de gestión.

En ese sentido, habló para el diario La Capital de Mar del Plata, acusó al gobierno de Mauricio Macri de triplicar los planes sociales y tildó a la oposición de irresponsables: «Yo lo que más espero de ellos es un poco de reflexión. Estoy pensado en el día 100. Tuve 99 días sin pandemia. Estoy soñando que llegue el día 100 de la normalidad para ver cómo a partir de ese instante impulso todo para que la Argentina crezca. Ellos están pensando en otra cosa, en qué van a hacer en 2023».

«Mi problema es el presente, qué hacemos con los problemas de los argentinos hoy. Ellos debaten quién va a ser el candidato de 2023 y arman y desarman argucias electorales, y preparan campañas mediáticas, inundan las redes con noticias falsas y ciertas pero todas a favor de ellos. Cuando uno les pregunta qué querés hacer, la única respuesta es: “No me hablen de Macri”. Y cómo no te voy a hablar de Macri si vos apoyaste todo lo que Macri hizo Decime qué vas a hacer de distinto. Cuando les preguntan qué van a hacer, la respuesta es que van a hacer lo mismo que Macri, pero más rápido. Si van a hacer eso, que por favor no vuelvan porque el daño que generaron al pueblo argentino fue inmenso», sentenció.

«Tenemos que salir de la Argentina de los planes y pasar a la del trabajo. ¿Eso quiere decir, desatender a los que necesitan un plan? No. Hay muchos argentinos que van a necesitar mucho tiempo que el Estado los asista. Pero muchos argentinos que puedan volver a trabajar y deben volver. Cuando Cristina dejó el gobierno había alrededor de 200 mil planes pero había obligaciones en quienes los recibían, por contraprestación laboral, que sus hijos vayan al colegio y se vacunen. Macri multiplicó eso por tres y quitó todas las contraprestaciones. Además, el Estado dejó de ser el que manejaba eso y se lo dio a organizaciones. El tendrá que explicar es», cuestionó.

En relación a la economía, el Presidente explicó que uno de los problemas más importantes a solucionar es la inflación. «Yo avisé cuando estábamos en campaña que en un país que tiene 53% de inflación, como el que dejó Macri, bajar esa inflación lleva tiempo. Yo no dije la irresponsabilidad de Macri que era una tontería bajar la inflación. La Argentina tiene una inflación que viene de muchos años y es multicausal: no tiene una causa, hay muchas. Y hay que ir atacándolas de a poco. Nosotros este años nos confiamos en que podíamos tener un mejor resultado, la pandemia nos complicó, se dispararon los precios internacionales de los alimentos, eso también nos complicó».

Por último, brindó el panorama internacional que enfrenta la Argentina: «En Brasil, la carne aumentó un 80% y es el mismo motivo: la demanda de carne de China que hace subir mucho los precios. Es un debate que excede a la Argentina, pero eso no me conforma. Yo lo que necesito es que lo precios no suban en la Argentina y estamos trabajando, y lo que venimos viendo es que poco a poco va bajando, pero tenemos que lograr una baja más fuerte, sin duda».

Fuente: Ámbito