Cristina en el cierre de campaña del Frente de Todos: “Con nosotros no hubo tarifazos y la gente volvió a prender la calefacción”

El presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner cerraron en Tecnópolis la campaña electoral nacional del Frente de Todos, previo a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo.

La vicepresidenta fue la encargada de abrir el acto y, en línea con el discurso de campaña oficialista, rápidamente cargó contra Mauricio Macri y la “herencia” del Gobierno de Cambiemos. “Cuando llegamos el 10 de diciembre de 2019, el país no era el mismo que en el 2015. Ese FMI que Néstor había despachado había vuelto. Debíamos mucho más, con las industrias y los comercios cerrados. Otra vez sopa”, sostuvo y agregó: “Con nosotros no hubo tarifazos y la gente volvió a prender la calefacción”.

“El expresidente dijo que no lo dejamos gobernar. Lo llevaste a (Miguel) Pichetto de vicepresidente que fue jefe de bloque durante 12 años del Gobierno del peronismo, que te votaba hasta el café con leche en el Senado, y ¿y decís que los peronistas no te dejamos gobernar? ¡Vamos! Rompieron el bloque y le votaron todo. Y no critico a nadie. Son razones de política. Pero que no nos mientan”, lanzó Cristina Kirchner, en un discurso cargado de críticas a los medios.

La vicepresidenta se refirió también al día después de las elecciones de este domingo, y cerró su discurso con un mensaje en el que curiosamente se refirió a una derrota electoral pasada: “Espero que el lunes podamos discutir un país, sin agravios, sin insultos. En el 2009 perdimos la parlamentaria y la Argentina se quedó sin Presupuesto. Lo pudimos aguantar porque teníamos espalda. Pero hoy la Argentina no está así, todavía estamos en pandemia. Los argentinos necesitan mucha responsabilidad institucional”, sostuvo.

Las frases más destacadas de Cristina Kirchner

“Sentí mucho miedo con la pandemia, veíamos lo que pasaba en Nueva York, que se moría la gente apilada, nos preguntábamos qué iba a pasar en el conurbano. Pensaba que iban a venir con una cámara de televisión a transmitir como se nos moría la gente porque no le podíamos dar un respirador. Con miedo, con angustias, salimos a la cancha a hacer lo que sabemos, a cuidar a la gente”.

“No había vacunas, no existían las vacunas. Cuando comenzaron a salir fuimos y compramos, donde podíamos conseguirlas. Los que estaban en contra de encerrarnos luego decían que no había que vacunarse. Hasta que se empezó a vacunar la gente. Estamos cerca de los 60 millones de vacunas. Uno de los países que más vacunas ha adquirido”.

“Fernán Quirós, el ministro de Salud (porteño), me cae muy bien, no lo voy a criticar, me parece serio. Pero lo escuchaba decir en un programa de televisión: ‘nos llegan las vacunas y al otro día estamos vacunando’. Y sí, hermano, tenés 207 km cuadrados de calles asfaltadas. En la provincia de Buenos Aires tenemos 303 mil km cuadrados. Obviamente que vas a poder vacunar más rápido porque están todos más cerca”.

“Aunque nos criticaron mucho los medios de comunicación hemos logrado retrasar el ingreso de las variantes que se muestran como inmanejables”.

“El Estado argentino puso plata, mucha pero mucha plata, a los empresarios, a los trabajadores y a todos aquellos que necesitaron un auxilio económico porque estaban en la casa y no podían salir. Con el ATP impedimos el telegrama de despido”.

“La economía empezó a crecer, pero que el crecimiento no lo aprovechen cuatro vivos”.

“Le dejamos la Argentina al gobierno que arrancó en el 2015 con el salario en dólares más alto de América Latina y la devolvieron cuatro años después con uno de los salarios más bajos de América Latina”.

“En los medios de comunicación escucho que nunca hubo una campaña tan mala, un debate tan bajo. No es un problema de nuestros candidatos. Mentiras. El debate está achatado por ellos mismos porque si ellos ponen en debate las cosas que hay que poner, los de la oposición no pueden ir a un canal de televisión a explicar nada. Los periodistas no les preguntan nada. A nuestros candidatos los maltratan”.

“Nadie discute lo que tenemos que discutir: cómo vamos a hacer para negociar con el Fondo. Porque cada dólar que tengamos que pagarle al Fondo va a ser un dólar menos para pagar importaciones y que las Pymes produzcan”.

“Cuando escucho que estamos perdiendo plata (con los restricciones a la exportación de carne), sí, es cierto, pero entonces digámosle a la gente que no va a poder comer carne porque la tenemos que exportar. Obvio que si tengo vacas quiero poder venderlas al precio dólar. Nadie tiene que enojarse, no hay enojo con el campo ni con nadie. Pero no hay que mentirle más a la gente”.

“Espero que el lunes podamos discutir un país, sin agravios, sin insultos. En el 2009 perdimos la parlamentaria, teníamos minoría en Diputados y la Argentina se quedó sin Presupuesto. Lo pudimos aguantar porque teníamos espalda. Pero hoy la Argentina no está así, hoy todavía estamos en pandemia. Los argentinos necesitan mucha responsabilidad institucional, y es también de la oposición, los medios de comunicación, los empresarios y los sindicatos”.

Fuente: Todo Noticias