Alberto habló tras la salida de Máximo Kirchner: “Cristina no apoya la renuncia”

Tras la renuncia de Máximo Kirchner al bloque de diputados del Frente de Todos en disconformidad por el acuerdo con el FMI, el presidente Alberto Fernández afirmó este lunes que Cristina Kirchner no está de acuerdo con la decisión de su hijo.

“Con toda franqueza hablé con Máximo. Me contó sus diferencias con este tema y hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Le dije que creía que no era necesario y me dijo que lo había hablado con Cristina y que Cristina tampoco estaba de acuerdo”, afirmó en C5N. “Eso fue lo que él me dijo”, indicó

Y agregó: “Cristina también tiene matices y diferencias con temas del Fondo. El presidente soy yo y hay un punto en que tengo que tomar decisiones y tengo que resolverlo”.

Además, dijo que Máximo Kirchner “en ningún momento habló de ruptura y renuncias. Confío en él y en su responsabilidad. Si dijera que Máximo obstruye sería injusto, pero es su decisión. Yo como tantos queremos la unidad en el Frente de Todos y queremos preservarla y voy a poner de mi parte para preservarla siempre”.

LA CARTA DE LA RENUNCIA DE MÁXIMO KIRCHNER

El presidente habló tras divulgarse una dura carta de Máximo Kirchner contra el acuerdo alcanzado con el FMI. “Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional”, afirmó el hijo de Cristina Kirchner. Mientras tanto, la vicepresidenta se mantiene en silencio tras el anuncio del Ejecutivo.

En la entrevista, el mandatario recordó que habló con su vicepresidenta antes de firmar el acuerdo con el Fondo. “Hablé antes de firmarlo. Yo sé que Cristina tiene una mirada distinta, matices distintos”, indicó.

Pero afirmó: “Hay un momento en que, más allá de lo que digan los medios, debo tomar una decisión, y yo tomé esta decisión. Y estoy convencido de que lo hice preservando a la economía argentina. Y estoy convencido de que es el mejor acuerdo que se podía firmar con el Fondo”, apuntó.

ALBERTO TRATÓ DE CONVENCER A MÁXIMO KIRCHNER

Sobre la crisis desatada en el oficialismo por la salida de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque, Alberto Fernández dijo que si bien cree que como presidente tomó “la mejor decisión” para la economía del país, “esto no quiere decir que dentro del Frente (de Todos) haya matices” y gente “más preocupada de que este acuerdo conduzca a algún tipo de ajuste que no queremos hacer”.

“Yo eso lo respeto. Máximo tomó esta decisión. Mañana estaremos decidiendo a ver quien lo reemplaza”, indicó.

Además, contó que intentó convencer a Máximo Kirchner para que revea su postura. “Máximo me dijo que se sentía mejor volviendo al llano entre los diputados, pudiendo expresar mejor su parecer en un espacio plural, amplio y que tiene diversidad de opiniones y en esos términos creía que era mejor” renunciar al bloque.

Fuente: Todo Noticias.