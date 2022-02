Matías Kulfas y la deuda con el FMI: “Lamentablemente, nos guste o no, hay que pagarla”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, opinó sobre la legitimidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, cuestionada desde el kirchnerismo más duro y consideró que “la deuda con el FMI, lamentablemente nos guste o no, hay que pagarla”.

Así, uno de los ministros considerados “albertistas”, por tener terminal política en el presidente Alberto Fernández, se diferenció las posiciones más extremas en el Frente de Todos, que apuestan más al desconocimiento de la deuda y a la denuncia penal presentada por la Oficina Anticorrupción contra el expresidente Mauricio Macri y varios miembros de su gobierno. La exdiputada Fernanda Vallejos, por caso, planteó denunciar al Fondo ante el Tribunal Penal Internacional.

Consultado en una entrevista radial sobre las diferencias en la coalición de Gobierno sobre el acuerdo con el FMI, que quedaron cristalizadas en la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del oficialismo en Diputados, Kulfas mencionó que “hay cosas que hay que conversarlas o discutirlas bien a fondo. A veces hay una mirada sobre que reducir el déficit es ajustar y yo creo que no. Vuelvo a decir que el año pasado no hubo ningún ajuste y podemos argumentar por qué no, por qué Argentina creció, por qué mejoró muchísimos indicadores, por qué cayó el desempleo”, comentó.

“Eso es un escenario totalmente distinto al que veíamos con Macri. Macri quiso realizar ajustes en el gasto y de esa manera llegar al equilibrio fiscal; no llegó al equilibrio fiscal y además generó un montón de problemas que terminaron profundizando la recesión, subió la inflación, todas las cosas que pretendía hacer con el acuerdo con el FMI del 2018, no cumplió, todo lo contrario”, cuestionó.

“Nosotros vamos por otro camino, el camino es nuestro programa, no estamos hablando del programa del FMI, hablamos de nuestro programa y, en ese marco, cómo se reestructura la deuda con el FMI que, lamentablemente, nos guste o no, hay que pagarla porque es una deuda que ha sido asumida con el gobierno anterior que es un gobierno que ha sido elegido democráticamente y, nos guste o no, hay que pagarlo”, dijo en diálogo con CNN Radio.

“Hay una denuncia y temas judiciales que se tendrán que tramitar por esa vía respecto al procedimiento, pero lo que es indiscutible es que el dinero ingresó a la Argentina, hay una deuda que contrajo y fue pésimamente utilizado, pero ingresó a Argentina y es una deuda que habrá que pagar”, se diferenció Kulfas del sector kirchnerista más duro.

“Nuestra propuesta y nuestro esquema es pagarlo con crecimiento para la Argentina. Queremos seguir con el camino iniciado en 2021, de recuperación donde mucha gente recuperó el trabajo, donde mucha gente que estaba con un plan social ahora tiene un trabajo formal en una fábrica, en un emprendimiento turístico, gastronómico. Hay un montón de sectores que se están recuperando fuertemente”, concluyó al respecto.

Algunos funcionarios y dirigentes del kirchnerismo reclamaron públicamente cuestionar la legitimidad de la deuda con el Fondo Monetario por el carácter “extraordinario” que tuvo -al tratarse de un crédito muy por encima del monto que le hubiera correspondido a la Argentina por su cuota de participación en el organismo-, por lo que pidieron que la discusión con el FMI también incluya nuevas condiciones especiales en esta renegociación.

“Fue un crédito extraordinario, con montos extraordinarios y maneras extraordinarias. Fue extraordinario no por lo bueno, sino por lo raro, por lo fuera de los parámetros que estuvo. Y por eso no se puede resolver con las normas habituales del FMI. Hay que seguir dándole vueltas al tema”, dijo recientemente el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El secretario de Comercio Interior Roberto Feletti dijo que no estaba de acuerdo con repudiar la deuda con el FMI pero mencionó que “al gobierno de (Mauricio) Macri le dieron un Stand By muy por encima de lo que nos corresponde por la cuota que tiene nuestro país en el FMI. Nos correspondía alrededor de 22 mil millones y nos dieron 20 mil millones más. Eso es algo que tendríamos que pelear en la negociación. Es algo que sí debería plantearse”, reclamó.

