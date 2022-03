Gerardo Morales: “No me gustaría que Macri volviera a ser presidente”

El gobernador de Jujuy y líder de la UCR, Gerardo Morales, aseguró que no le gustaría que Mauricio Macri volviera a ser presidente de la Argentina en 2023 y consideró que el PRO «cometió errores» cuando gobernó.

Morales concedió una entrevista telefónica a la agencia de noticias Télam desde Dubái, donde se encuentra para participar de una gira por Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudita, junto a funcionarios del Gobierno nacional y mandatarios de las provincias del denominado Norte Grande.

Morales también evaluó que la media sanción que obtuvo esta semana el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara de Diputados «fue un triunfo del diálogo sobre la insensatez».

Los siguientes son los tramos principales de la entrevista de Morales con Télam:

Télam: ¿Cree que la oposición debe sumar a más sectores políticos en caso de llegar al Gobierno en 2023?

Gerardo Morales: Hay que hablar con sectores del Frente de Todos (FdT). No hay margen ya en la política para la irrupción de facciones antidemocráticas por izquierda o derecha.

T: ¿Cómo vislumbra el futuro político del expresidente Mauricio Macri?

GM: No lo veo con ambición presidencial, pero todavía es un dirigente de peso del PRO y es líder de JxC, mas allá que no me gustaría que volviera a ser Presidente. Estas internas con el PRO las tenemos que resolver en las PASO. El próximo Presidente debe ser radical.

T: Como titular de la UCR, ¿cómo ve al partido en esta coyuntura política, luego de haber tenido un rol menor en Cambiemos durante el gobierno de Macri?

GM: Eso que ocurrió no fue culpa del PRO, sino responsabilidad nuestra. El PRO obviamente marcaba la cancha y avanzaba y en todo caso los que teníamos que reaccionar éramos nosotros. Pero han cambiado las cosas. Ellos cometieron errores en el gobierno.

T: La UCR por un lado demuestra más visibilidad en los últimos tiempos, pero también exhibe retrocesos, como el quiebre del bloque en Diputados…

GM: La relación con (el senador nacional) Martín Lousteau es buena y estamos trabajando para la reunificación del bloque. Se van agotando los tiempos y espero que en las próximas semanas terminemos de resolver eso. La división en Diputados debilita a la UCR.

T:-¿Qué balance hace de las negociaciones que se llevaron adelante en el Congreso para que el acuerdo con el FMI obtuviera media sanción en Diputados?

GM: Me parece que fue la mejor expresión de que la grieta no le sirve a los argentinos. Es algo que vengo planteando desde hace años. Hay que dialogar. Eso fue lo que se hizo y terminó imponiéndose la sensatez, pese a que hubo ‘halcones’ que me saltaron a la yugular.

T: En Juntos por el Cambio (JxC) hubo diferencias internas antes de llegar a un consenso para votar el proyecto…

GM: Sí, llevó tiempo. Pero las diferencias se zanjaron. Al FMI le importa más el aval político a la refinanciación que la letra chica.

T:-¿Cómo observó a las distintas fuerzas políticas en este debate?

GM: Por una lado terminaron votando juntos los libertarios, la izquierda y un sector del kirchnerismo. Pero más allá de eso, terminó ganando el diálogo y en esto tuvo un rol importante Sergio Massa como titular de la Cámara de Diputados. También fue importante la actitud de JxC.

T: ¿Cómo cree que quedaron posicionados el FdT y JxC tras este debate?

GM: Creo que desde JxC hemos actuado sin que prevalezca el arrebato de una oposición con una actitud irracional. Cuando el bloque del PRO se levantó del recinto (durante la Asamblea Legislativa del pasado 1 de marzo) terminaron invisibilizando las diferencias en el FdT. A JxC lo veo bien, en la medida en que sigamos por ese camino y construyamos sobre la base de propuestas para llegar a 2023 con programas de Gobierno.

T: Hay varios referentes opositores rumbo a las presidenciales del año próximo. ¿Están trabajando en propuestas concretas? ¿Cree que debe haber autocrítica de la oposición sobre lo que fue el Gobierno de Mauricio Macri?

GM: Varios equipos técnicos ya están trabajando en propuestas. Del lado del radicalismo estamos impulsando y ordenando el trabajo de la Fundación Alem. Empezamos con los institutos de políticas públicas en todas las provincias y articulamos con la Fundación Pensar (PRO), la Fundación Hannah Arendt de la Coalición Cívica y el instituto que puso en marcha Miguel Ángel Pichetto. Respecto de la autocrítica, la sociedad no nos votó en 2019 porque hay cosas que hicimos mal. Terminamos defraudando al conjunto de la sociedad y no quiero que nos vuelva a pasar en 2023. Pero todos tenemos responsabilidades. Al PRO no le gusta que yo diga esto. El Gobierno, por su parte, tampoco puede tener una mirada unilateral. Ellos creen que no tienen responsabilidades y en lo que va de la gestión de Alberto (Fernández) la deuda ya alcanza los 65 mil millones de dólares.

T: ¿Cuál es la importancia que tiene esta gira para Argentina y las provincias del Norte del país?

GM: El objetivo es generar más inversiones para la Argentina. Los inversores plantean en algunos casos el problema de las normas argentinas en relación a la salida de divisas del país. Por otro lado, también hay interés en lo que el país pueda vender. La idea es instalar una oficina de comercialización de productos de las diez provincias del Norte Grande en Dubai, en los EAU. Venimos con funcionarios nacionales con la intención de tener reuniones con empresas de minería y extracción de litio. Es un interés compartido que tenemos con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil (Frente de Todos).