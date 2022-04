Morales: “Estaría bueno que Milei camine una villa, un barrio, que mire a la cara a un pobre”

En medio de los cuestionamientos de la mesa de Juntos por el Cambio al diputado nacional Javier Milei, a quien por el momento descartaron como posible aliado, el gobernador de Jujuy y titular del radicalismo, Gerardo Morales, volvió este viernes a criticar al libertario.

«Juntos por el Cambio no puede saltar al vacío, me parece muy bien que hayamos incorporado el tema de Milei en el documento, porque no forma parte de la coalición. Estaría bueno que Milei camine una villa, un barrio, que mire a la cara a un pobre. Ahí se va a dar cuenta de que necesitamos escuelas públicas y servicios públicos, que necesitamos un Estado presente», apuntó Morales.

En declaraciones a Radio Con Vos, el dirigente radical precisó: «Milei crece porque hay un sector grande de la sociedad que tiene un descontento importante con la política. No solo con el Frente de Todos, sino también con Juntos por el Cambio». Y agregó que en ese escenario, es lógico que tenga éxito «cualquier irresponsable que se pare diciendo cosas que son hasta una insensatez».

«Milei es producto del descontento, entonces alguien que levanta la bandera de la antipolítica suma por allí. Hay bronca contra la política, que está saturada, quebrada, que no dialoga y que por esa situación no genera respuestas», subrayó el mandatario provincial.

En esa línea, Morales también criticó al gobierno de Alberto Fernández: «Estamos en manos de un Gobierno que es peor todavía, que están peleados entre ellos, y que no tiene la capacidad de resolver los problemas económicos y sociales que la gente espera».

«La inacción y la ineficacia del Frente de Todos nos tira para abajo a todos. No solo afecta al Frente de Todos sino también a Juntos por el Cambio, por eso la gente canaliza y se ve expresada en el planteamiento antidemocrático de la antipolítica», argumentó.

Respecto de las elecciones presidenciales de 2023, el gobernador de Jujuy precisó: «Tengo la expectativa de que gane [en las PASO] el candidato del radicalismo. Por eso hay que discutir primero el programa. No creo que el radicalismo esté en condiciones de abrazar un plan neoliberal».

En ese marco, reconoció que entre los dirigentes que integran la coalición opositora hay diferencias que se deben «resolver en un programa de gobierno», y completó: «El esfuerzo más importante que tenemos que hacer es terminar este año con un plan de gobierno que tenga un proyecto económico que sea desarrollista, productivista, federal, que no sea ortodoxo».

«Allí vamos a tener visiones diferentes, por eso también va a ser importante ver quién lidera Juntos por el Cambio, quién gana las PASO y quién es el que le da la impronta en el marco de un acuerdo mínimo. Los ortodoxos fracasaron: los nuestros, los ajenos, los propios. Fracasó esta mirada circunscrita para resolver la macro, también hay que mirar la micro en todo el país, no solo en el puerto»​, enfatizó el mandatario radical.

Por último, indicó que con el exmandatario Mauricio Macri se deben «un mano a mano para aclarar una serie de situaciones», y concluyó: «Nadie me va a decir a mí de quién soy amigo y de quién no o con quién hablo y con quién no hablo. Eso es justamente lo que le está faltando a la política, tener diálogo».