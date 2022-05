Alberto Fernández aseguró que el programa económico ayudará a desacelerar la inflación

El presidente Alberto Fernández dijo estar convencido de que la política económica es la correcta y que el plan en marcha ayudará a desacelerar la inflación. En ese marco admitió que tiene “diferencias” con Cristina Kirchner, pero aclaró que no mantiene una disputa con ella. «Yo no me tengo que pelear y no me quiero pelear con Cristina sino con Macri, con la derecha y los causantes de la decadencia argentina, los que generaron la deuda, los que hicieron caer 20% el salario real que hay que recuperar», afirmó.

Fernández habló con la prensa en Francia en el marco de la gira que realiza por Europa. Lo hizo un rato antes de que el Indec difundiera que la inflación de abril fue del 6%.

Inflación

«El programa económico va a ayudar a la desaceleración de la inflación, pero no estamos conformes ni contentos, lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que hay hoy en Argentina», dijo e insistió: “Hay un porcentaje de esa inflación, que yo creo que es relativamente alta, derivada del aumento de precios en los alimentos como consecuencia de la guerra y muchos otros insumos”.

«Debemos seguir trabajando en eso. Nuestro programa tiene tres pilares: producción, trabajo y mejor distribución del ingreso. Estamos creciendo mucho en economía, generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho la distribución del ingreso y en eso tiene mucho que ver la inflación», declaró.

El Presidente explicó también que en ese marco el Gobierno «alienta que las paritarias resuelvan ese problema, haciendo que los salarios crezcan por encima de la inflación».

«Tenemos que trabajar fuertemente en eso. Ese elemento, esa causa, la causa externa, no la manejamos nosotros y la inflación es muy dañina. Debemos rápidamente parar este tema», concluyó.

Tarifas

«Los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos con subsidios», ratificó el Presidente y explicó que los aumentos están «vinculados a los salarios, a cómo evolucionan». «Nunca el aumento de tarifas puede ser más alto que el aumento salarial de las personas, lo cual tiene un criterio distributivo muy grande, y es un porcentaje menor», aclaró.

«Esto que estamos haciendo está en el programa económico. No es una imposición del Fondo. Creemos que es necesario hacerlo. Es muy difícil pensar que la economía pueda seguir subsidiando a los más ricos cuando vemos como se ha desatado un conflicto energético a partir de guerra y los precios de la energía se han disparado», agregó el Presidente.

«Los aumentos suponen la aplicación de la segmentación. El 10 por ciento más pudiente, que se ve beneficiado con subsidios, deja de ser subsidiado, lo cual es una medida muy progresiva en términos económicos. Hace que el que tiene pague», dijo Fernández en la rueda de prensa en la embajada argentina en París.

Diferencias en el Frente de Todos

El manejo de las tarifas es uno de los puntos que genera fricción dentro del Frente de Todos. El Presidente no negó las diferencias pero buscó bajarle el tono y se refirió a su relación con la vicepresidenta.

«En un reportaje con un diario muy importante de España el periodista me trajo al escenario las diferencias que podemos tener con Cristina. Todo el reportaje trató de subirme al ring con Cristina», explicó el mandatario.

Fernández agregó: «Yo no me tengo que pelear y no me quiero pelear con Cristina sino con Macri, con la derecha y los causantes de la decadencia argentina, los que generaron la deuda, los que hicieron caer 20% el salario real que hay que recuperar».

«Allí está puesta mi cabeza, en resolver los problemas de los argentinos, en acotar los daños que el contexto internacional genera en Argentina, en ayudar a los más necesitados, en generar trabajo, en aprovechar oportunidades y como les dije a Pedro Sánchez y Olaf Scholz en ver la posibilidad de que Argentina rápidamente se ponga a licuar gas y exportarlo», añadió.

Acerca de las diferencias dentro del Frente de Todos (FdT), el Presidente insistió: «No estoy discutiendo con Cristina, ni ninguna interna, no estoy pensando en mi reelección, estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos», dijo y agregó: «No tengo una disputa con Cristina, tengo diferencias».

En ese marco, señaló también que en las elecciones presidenciales del año próximo, el Frente de Todos debe «hacer lo que sea necesario para ganar y garantizar que el macrismo y la derecha no nos vuelvan a sumir en el mundo espantoso en que nos sumieron».

Fuente: Página 12