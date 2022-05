Beatriz Sarlo vinculó a Milei con el fascismo: “Es lo más peligroso que hay porque es un populista de derecha”

La escritora Beatriz Sarlo analizó el escenario político local y puso el foco en tres temas de actualidad: la fractura del Frente de Todos; el fenómeno Javier Milei; y la irrupción de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio.

La división interna del oficialismo le dio pie para manifestar su hartazgo por una muletilla que utilizan muchos dirigentes: “Estoy un poco cansada de que se diga que hay que dialogar y dialogar. Me parece un lugar común porque la política se arma con conflictos en todos los lugares de la tierra y se resuelven depende de la zona: en algunos lugares se resuelven con las armas y en otros con las instituciones. Hay que dialogar, ya lo sabemos, ¿pero qué hacemos? Es una idea banal…”

En ese sentido, la intelectual señaló que “el Gobierno prácticamente es un folletín” y que todo estaría perdido si la Argentina fuera el “no diálogo” entre el Presidente y la Vice: “No pueden ser tomados Alberto Fernández y Cristina Kirchner como los modelos de la Argentina porque entonces ya estaríamos en cuarta división”.

“Un Ejecutivo no puede estar dividido con un poder político fuertísimo en la Vice y con un poder en donación al Presidente. Eso no se arregla con diálogo. Ahora se usa esa palabra, pero esto se dirime a partir de quién tiene el poder y el respeto de las diferentes facciones del justicialismo, a quién siguen los gobernadores... Se simplifica y la gente piensa que esto se resuelve con un mate a la mañana, pero no es así. El que tenga el poder real no lo va a entregar por diálogo; mucho menos si tiene el perfil de la vicepresidenta”, analizó.

El fenómeno Milei

Luego, Sarlo se enfocó en el avance libertario y lanzó una advertencia contundente: “Milei es lo más peligroso que hay porque el populismo de derecha es temible y él es un populista de derecha. Tiene la percepción de repetir lo mismo que me dice la gente por la calle: ‘Son todos iguales, son una porquería, yo no creo en nada…’. Milei ha interpelado a ese sector que es enorme: los que cayeron de las capas populares y los que eran asalariados y dejaron de serlo. Usa el mismo discurso y eso sucedió en general con los fascismos”.

“Espero que esto no nos conduzca a nada en la Argentina ni creo que pueda hacerlo después de haber vivido las experiencias con las dictaduras militares. Después también están los distraídos de las capas medias que dicen: ‘Mirá qué bien Milei, este viene a poner orden’. Esos después son las primeras víctimas”, alertó en una entrevista radial con La Once Diez. En cuanto a la dolarización que promueve el candidato libertario, Sarlo recordó: “Ya tuvimos una experiencia de 1 a 1 y no nos sacó de ninguna crisis”.

“Milei sintoniza con el hartazgo, lo cual es algo pésimo”, diagnosticó la escritora. “No hemos tenido presidentes en la democracia que sintonizaran únicamente con el hartazgo”, remarcó.

En la misma charla telefónica, Sarlo fue consultada sobre el futuro de Juntos por el Cambio y apuntó a una figura en particular: “A Mauricio Macri le va a costar volver por los resultados desastrosos de su presidencia, de los cuales todavía hay recuerdos. Es como si dijeras ¿Menem va a volver?”.

Finalmente volvió sobre la división del Frente de Todos y consideró que todo “va a depender de cómo jueguen gobernadores e intendentes, que es donde están los votos”. En esa pulseada -vaticinó con ironía- van a participar “el amigo Insfrán (gobernador de Formosa) y esos adorables personajes que el peronismo tiene en las provincias”.

Fuente: Infobae