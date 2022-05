Peronismo, Radicalismo e Izquierda: miradas sobre la realidad de Jujuy

Alberto Bernis, presidente del Comité provincia de la UCR en Jujuy; Rubén Rivarola, presidente del PJ, y Guillermo Alemán, presidente del Partido de los Trabajadores Socialistas de Jujuy, visitaron Detrás de las Noticias.

Guillermo Jenefes al iniciar el programa pidió que cada uno de los presidentes expresara su opinión sobre si existe un desacople de la política y la gente.

ALBERTO BERNIS

«Es una realidad socioeconómica que se plantea a nivel nacional. Siempre que hubo crisis económica en la Argentina, hubo crisis en los partidos y con los problemas en los que la gente no llega fin de mes, la inflación alta y la desocupación, provoca que la gente descrea del gobierno y también descree de la política en general», resaltó Bernis asegurando que el gobierno de Jujuy está trabajando en estos temas.

RUBÉN RIVAROLA

Rivarola remarcó que en Argentina no hay inversiones y eso es un gran problema. «Cuando la parte privada no avanza, es muy difícil que un país salga adelante porque el Estado se mueve sobre las empresas privadas y hoy no están invirtiendo en el país» asegurando que nadie piensa en invertir «cuando se habla de una inflación del 60%».

GUILLERMO ALEMÁN

«El sector político tuvo políticas las cuales se beneficiaron ciertos sectores particulares de la sociedad. Venimos con una desocupación que no se redujo para nada y hay empleados municipales que no llegan al salario mínimo y tienen que conseguir dos laburos para poder subsistir», afirmó Alemán sobre la crisis económica que atraviesa la provincia y el país.

¿CÓMO SE REPLANTEA LA POLÍTICA PARA CONVENCER A LA GENTE?

Otro tema que plantearon en el programa es el trabajo que realizan para convencer a los jujeños sobre la política.

GUILLERMO ALEMÁN

«No somos políticos de carrera, sino trabajadores que hacemos política. Los trabajadores se tienen que involucrar en situaciones que vivimos como país y provincia», fundamentó y remarcó que hay muchos problemas que están viviendo el pueblo y hay que generar «soluciones para estos problemas».

RUBÉN RIVAROLA

El presidente del PJ, aseguró que «el trabajo dignifica a todas las personas y tenemos que lograr que todas las personas tengan trabajo, por lo que la solución es que vengan más empresas a la provincia y brinde más trabajo», aseveró y resaltó que «hay que buscar nuevas empresas y trabajo genuino», para que las personas salgan adelante.

ALBERTO BERNIS

El presidente del Comité provincia de la UCR en Jujuy declaró que «no se trata de la contratación del día. Hay que generar trabajo a mediano y largo plazo. No solo gobernamos para responder a la coyuntura, si no que pensamos en proyecto para el futuro».

Respecto a Cauchari señaló que todos «nos decían que no iba a funcionar y gracias a Cauchari que está produciendo y factura 75 millones se puede pagar la cuota del crédito educativo y estamos construyendo 258 escuelas».

Siguiendo la misma línea, resaltó que con el Cannabis Medicinal «que va a ser realizado en Argentina y el mundo va a significar recursos, vendrán más inversionistas y van a generan más trabajo».

PARTIDO JUSTICILISTA

Rubén Rivarola, destacó que el Partido «es un partido con fuerza, con ganas de seguir trabajando para la gente. Siempre quiero que nos unamos y lo más importante de todo es buscar soluciones fuertes en la provincia».

A su vez, expuso que el gobierno de la provincia «tiene la obligación de dar trabajo porque no hay forma que no salgamos si no nos juntamos» destacando que es que lo hay que realizar para sacar ayudar a la provincia.

PARTIDO DE IZQUIERDA

El partido de Izquierda tiene alrededor de 3 mil afiliados y su presidente destacó que la gente está cansada de las promesas de los gobiernos. «Macri prometió pobreza cero, Fernández heladera llena y esas promesas no sucedieron, mientras que en Jujuy prometen desarrollo y no llega».

«La provincia está gobernada por un partido que comparten los mismos intereses y la único forma de solucionar los problemas es a través de la clase trabajadora, quienes son los que generan la riqueza», argumentó como única salida.