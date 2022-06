Florencio Randazzo: “Debemos jubilar a Cristina y a Macri”

El diputado de Vamos con Vos Florencio Randazzo insistió con su idea de impulsar una nueva coalición con integrantes tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio, pero en la que no estén ni Cristina Kirchner ni Mauricio Macri, a los que consideró que se los debería “jubilar” porque son “parte del problema” que tiene la Argentina”.

“Bueno, primero creo que, y lo digo sinceramente, me parece a mí que hablar hoy de temas de candidatos nos pone fuera de la sintonía de aquellos temas que realmente preocupan a la sociedad. De cualquier manera, y para no ser hipócrita, creo que tenemos que trabajar para conformar una alianza, digamos, que termine con la grieta”, comenzó explicando el ex ministro del Interior, al ser consultado sobre una eventual participación suya en las elecciones del año que viene.

Durante el programa Actualidad Política TV, que se emite por Canal Metro, el ex funcionario nacional consideró que “es importante” avanzar en la formación de este espacio para que “se dé de baja definitivamente” la hegemonía de los ex presidentes que, a su entender, “no son parte de la solución”.

“Yo lo digo con respeto, la síntesis sería ‘debemos jubilar a Cristina y a Macri’. Debemos jubilar a Cristina, a Macri, porque son parte del problema. La Argentina tiene que tener una mirada hacia el futuro, entonces debemos construir un espacio diferente y ahí también una reflexión final. Yo creo que es importante para la sociedad preguntarnos por qué votamos los argentinos, cuáles son las razones por las cuales elegimos, votamos a determinados dirigentes para que en realidad tratemos de evitar, diríamos, equivocarnos, porque equivocarse implica mayor frustración”, agregó.

El dirigente peronista ya había planteado esta iniciativa semanas atrás e incluso había revelado que estaba en conversaciones con el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, justo después de que éste protagonizara cruces con Macri por los dichos del ex jefe de Estado sobre Hipólito Yrigoyen.

“Yo creo que tenemos la responsabilidad de conformar una nueva alianza y me da la impresión de que hoy Juntos por el Cambio es el PRO y que el radicalismo tiene grandes posibilidades de conformar un tercer espacio con gente como nosotros, que somos del peronismo, y con otros espacios, pero sin el PRO, por supuesto”, anticipó a comienzos de junio.

Por otra parte, Randazzo sostuvo que le “genera molestia” y “bronca” la interna entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, mientras todavía “hay un montón de asignaturas pendientes” por parte del Gobierno, que “no encuentra un rumbo claro de desarrollo o de generación de posibilidades para los más jóvenes”.

“Sinceramente, es preocupante la actitud que tiene el Gobierno frente a la cantidad de problemas que hoy tiene la Argentina, con los niveles de pobreza, los niveles de inflación, la falta de combustible en un momento donde hay un sector tan dinámico como el agropecuario, que en realidad no solamente cosecha, sino que está pensando en la próxima siembra. Sin embargo, ha existido improvisación permanente para que lleguemos a esta instancia, se siguiera garantizando un insumo tan básico como el gasoil”, cuestionó.

En este sentido, el diputado opinó que el problema del país “es político, no económico”, ya que, según su visión, existe “un régimen vicepresidencialista” en el que hay una “falta es autoridad” porque “el Presidente termina siendo un delegado” de la titular del Senado.

“Están entretenidos en cuestiones absolutamente menores que poco le importan al hombre común. La Argentina este año va a tener un nivel de inflación que no tuvo en los últimos 30 años, seguramente cercano al 80%. Vemos como el sector productivo tiene inconvenientes importantes, hoy con el abastecimiento de gasoil. Es decir, hay una cantidad de problemas enormes, enormes, que realmente deberían consumir la mayor cantidad de tiempo, tanto del presidente como de la vicepresidenta, y acciones de aquellos que tiene una responsabilidad en la gestión. Sin embargo, eso no ocurre, así que poco preocupa cómo van a terminar si van a terminar juntos o no. Eso seguramente será una decisión de ellos”, precisó.

Por último, Randazzo dio su opinión sobre el uso del lenguaje inclusivo en los colegios, un tema que generó polémica en los últimos días a raíz de su prohibición en los establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires: “Quiero ser respetuoso, pero me parece una estupidez soberana. Claramente no está en sintonía con lo que le pasa a la mayoría de los argentinos. La política ha perdido, digamos, cercanía de la problemática que tiene el hombre común, que está preocupado para que su hijo vaya a una escuela pública de calidad”.

Fuente: Infobae.