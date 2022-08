Supuesta usurpación de una plaza por parte del intendente de Perico

Recientemente tomó relevancia pública la acusación de usurpación de una plaza de la ciudad de Perico. Según señalan algunos concejales, se trata de un espacio verde tomado por el intendente Luciano Demarco. La información llegó a medios nacionales y creció la polémica.

Canal 7 de Jujuy dialogó con diferentes actores intervinientes en esta problemática para conocer cómo continúa la investigación y las posturas encontradas.

Hace algunas semanas comenzó la investigación impulsada desde el Concejo Deliberante de Perico para determinar si el intendente Luciano Demarco cometió el delito de usurpación. Este proceso se encuentra en curso y avanzan en la toma de pruebas.

Gloria Espinosa, concejal de Perico, explicó que en el Concejo Deliberante tomaron conocimiento de una supuesta usurpación. La denuncia fue impulsada por parte de la organización Madre Teresa de Calcuta. “Se armó la comisión investigadora para analizar. Con el concejal Manente avanzamos y pedimos información al barrio y pedimos también información en la Dirección de Inmuebles donde nos confirmaron que es un espacio verde y estaría cercado por el intendente”, expresó.

En este sentido, la concejal aseguró que el espacio en cuestión “no es de uso público para cualquier ciudadano de Perico”. Asimismo, Espinosa remarcó: “Decidimos hacer la denuncia correspondiente para que conste. Solicitamos la asistencia de una escribana para que certifique que está cerrado y sin acceso al público”.

Espinosa argumentó que consta en una ordenanza del 2014 que Demarco tomó conocimiento de que este lugar es un espacio verde. En esta línea remarcó: “Consideramos que es una usurpación, lo tiene para uso personal. Hay un horno, una casa de juegos de niños que solo lo pueden usar los de su familia y no del barrio.

Walter Cardozo, concejal de la Unión Cívica Radical, dialogó con Canal 7 de Jujuy para explicar algunos detalles. En primer lugar aclaró que una ordenanza de este cuerpo legislativo facultó a los vecinos del lugar a que puedan mantenerlos e ingresar a sus viviendas con los vehículos. Además, explicó que la comisión investigadora dispuesta para este tema continúa trabajando para dilucidar si existe o no un delito de usurpación.

Cardozo se refirió al proceso de investigación manifestando: “No podemos decir nada, la comisión está conformada y tenemos que avanzar. Creo que hay un trato mediático porque mal se puede decir y dar por ciertos los hechos pero como representantes del Concejo tenemos que hablar con objetividad”

Por otra parte, el concejal asegura: “Al tener salida en ese lugar no hablaríamos de una usurpación. Se hizo una ordenanza que ese faculta a los vecinos que están ubicados en una situación particular y hay vecinos que no tienen salida a la calle por eso le han cedido 3 metros”.

Haciendo hincapié en la necesidad de avanzar con la investigación, Cardozo aseguró que de comprobarse que hay un delito se actuará pero todavía no pueden afirmar la concreción de un ilícito. “No creo que podamos anticipar algo sin pruebas en la mano”, señaló.

La palabra del intendente Luciano Demarco

Tras las acusaciones a nivel nacional y local en contra del intendente Luciano Demarco en donde señalan que usurpó un espacio verde cercano a su casa, el responsable del ejecutivo municipal dialogó con Canal 7 y calificó lo sucedido como “una maniobra política”.

“Es una operación de los concejales Manente y Espinosa, sacaron fotos de un espacio verde y después las viralizaron. Las imágenes llegaron al periodista Feimann y cuando le escribí para decir que no había delito ni usurpación no me dieron derecho a réplica porque eso se maneja en función de la billetera”, introdujo Demarco.

Dando su versión de lo sucedido, Demarco aseguró que en el año 2010 compró un terreno que tenía un espacio verde adelante en el barrio La Posta. El actual intendente asegura que cuando comenzó a construir hubo una fuerte inversión de parte de los vecinos de la zona para mantener el lugar. “Eran tres metros de pasto cubano con víboras y comadrejas. Se hizo la limpieza y construí mi casa”, precisó.

Demarco, que no era intendente de Perico cuando efectuó la compra del terreno, asegura que habló con autoridades para que trabajen en la zona pero que no pudieron ir a ver el lugar. “Pusimos más de 150 árboles, regamos e hicimos conexiones de agua. Invertimos tiempo, plata y amor”, manifestó.

En el año 2019 Demarco fue elegido intendente de la ciudad de Perico, un año más tarde asegura haber sufrió acampes de gremialistas en cercanías a su casa. “Con una mesa intersectorial determinamos hacer el cercado por la integridad de mi familia”, fundamentó para hacer frente a las acusaciones sobre la instalación de un alambrado delimitante.

Demarco aseveró: “Es un espacio verde y está diseñado así en los planos. Hay tres terrenos que dan a un pasaje y uno que da al espacio verde que es el mío”. En esta línea remarcó: “Nunca dije que es mío ni avancé con una cuestión legal para quedármelo, lo custodié para que esté protegido”.

Por otra parte, el intendente se refirió a cuestiones políticas que según el impulsarían este tipo de acusaciones. “Lamento que no se hayan fijado en el candidato que pusieron como concejal y por el cual reclaman y aprietan para que asuma a cualquier costo. Yo no estoy en el Concejo Deliberante y ahí han determinado que por la carta orgánica una persona que no tenga domicilio en el lugar, no pueda asumir”.

En alusión a la persona que tiene imposibilidades para asumir como concejal, Demarco explicó: “Rojas reconoció que votó en San Pedro, la Justicia hizo una excepción pero el Concejo Deliberante tiene autonomía”.