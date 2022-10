Morales: “Si Macri es candidato, le voy a poner una paliza en las elecciones”

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, habló sobre la interna de Juntos por el Cambio y aseguró que le gustaría que Mauricio Macri se presente en las elecciones primarias para dirimir la candidatura presidencial de la oposición el año que viene. “Le voy a ganar, le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato”, afirmó.

El mandatario jujeño participó en una entrevista con el medio Infobae y advirtió que “el Frente de Todos en el gobierno es una anarquía” por las disputas en el seno de la alianza de gobierno, pero reconoció que la vicepresidenta Cristina Kirchner al “mantener silencio en relación a las medidas que se toman en economía, contribuye”.

Morales se refirió además a la polémica que se generó la semana pasada entre Facundo Manes -que también aspira a competir por la primera magistratura- y el líder del PRO, luego de que el neurocientífico planteara cuestionamientos sobre el “populismo institucional” y la existencia durante la gestión de Cambiemos de espionaje ilegal. “Ya vamos a hablar con Facundo, cuando baje la

Las principales definiciones de Gerardo Morales en la entrevista con Infobae

1- “A mí me gustaría que Macri sea candidato, así le gano bien. Me gustaría, porque le voy a ganar, le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato”.

2- “Yo no lo voy a jubilar a Macri. Él tiene todo el derecho de ser candidato, de pensar y pretender su segundo tiempo, pero no creo que sea conveniente para el país”.

3- “Me parece que Macri debe tener un rol más de aconsejar, por las experiencias que ha tenido a la hora de gobernar. Ya pasó el tiempo y tiene que dejarle espacio a otros referentes, del PRO, de la UCR y de otros partidos, donde resolveremos nuestras internas en las PASO”.

4- “No compré ni leí el libro anterior de Macri y este nuevo no sé. Ya en algún momento, cuando tenga tiempo, leeré los dos tomos”.

5- “Todavía no hablé con Facundo Manes. Cuando baje un poco la espuma lo voy a hacer. Tal vez está molesto por la expresión del Comité Nacional y lo entiendo, pero me parece que hay excesos que los teníamos que ordenar.

6- “Facundo Manes podría ser un buen candidato a gobernador de la UCR, ya que la peleó ahí estaría bueno, pero no lo quiero bajar de candidato a presidente, ya está lanzado”.

7- “Hay un radicalismo más fortalecido, que viene logrando la posición que le corresponde en Juntos con el Cambio. No va a tener nunca más un rol secundario, no va a ser furgón de cola, ni va a tener un rol secundario. Va a tener una relación simétrica en JxC. El radicalismo es un partido moderno, eficiente, con los pies sobre la tierra, pero no está enredado en la ortodoxia de las 10 manzanas de la City porteña”.

8- “Hay unidad en el radicalismo en la idea de fortalecer Juntos por el Cambio. No hay fisuras. Ni hay riesgo de ruptura”.

9- “El Frente de Todos en el gobierno es realmente una anarquía. Uno de los problemas que tiene el país y nuestra economía es la ruptura del FdT. La gran diversidad ideológica irreductible que tienen les quita autoridad a la hora de gobernar. Eso debilita el liderazgo del Presidente, a lo que él aporta bastante”.

10- “En este momento, que la vicepresidenta mantenga silencio en relación a las medidas que se toman en economía, contribuye. Por lo menos que se corra un poco me parece que puede ayudar”.

11- “Es muy importante que el Frente de Todos deje de pelearse entre ellos. Uno no puede llegar a un Ministerio y están todos loteados. Algunos ministros mandan parcialmente, porque no se pueden meter en otra secretarias porque dependen de este o del otro o de tal organización”.

12- “Nosotros dejamos un barco navegando y ellos lo hundieron. Toda esta crisis tiene que ver con la política. Está más claro que nunca que el problema económico es la política, por eso tuvieron que poner un político en el Ministerio de Economía. El Presidente bajó a un segundo plano y está Sergio Massa no sólo gobernando la economía, sino todo el Gobierno”.

13- “Si seguimos así, peleándonos, no vamos a salir. En los últimos años lo que ha complicado la situación de la República Argentina es la grieta, la pelea, alejarnos de la agenda de la gente”.

14- “El Departamento de Estado de EE.UU. y el FMI quieren apoyar a la República Argentina. Tienen mucha predisposición de ayudar al Gobierno, de ayudar al país. Es un dato. Igual, siempre las autoridades del FMI nos decían “hay que cumplir las metas mínimas”, y mencionaban también el problema de la inflación”.

15- “Si tenés una inflación del 90 por ciento, el 95 o 100% y pedís 130 es que no querés arreglar, querés el conflicto. Tiene que haber racionalidad porque si seguimos tirando la soga y se corta nos perjudicamos todos”.

16- “El mundo demanda alimentos, energía, biotecnología, economía del conocimiento. Somos muy necios para estar como estamos. Me jode mucho que perdamos tiempo, que no tengamos listos ya los gasoductos, para que el gas de Vaca Muerta llegue al NOA también”.

17- “Espero que todos votemos por el presupuesto por la situación económica tremenda que vive el país, con gente que está jodida, con gente en la lona. Que no votemos el presupuesto, yo no estoy de acuerdo”.

18- “El Gobierno plantea la derogación de las PASO para complicarnos, pero no creo que lo puedan hacer porque no van a juntar el número. Nosotros estamos en contra y vamos a hacer todo lo posible para que no pase. Si se derogaran, haremos una interna abierta, y chau”.