Alejandro Vilca: "Es importante votar a la Izquierda, votar por tus convicciones"

El candidato a Senador del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca dialogó con Canal 7 de Jujuy sobre cómo percibe a la provincia a días de celebrarse las Elecciones Generales.

“En Jujuy y en el país se está produciendo un gran robo, un gran saqueo, y eso es lo que genera esta crisis. Solamente la Izquierda lo vienen denunciando y no lo denunciaron las otras fuerzas porque son cómplices de este saqueo”, indicó Vilca.

“Decimos que hay recurso, así como también hay otros Ingenios que recaudan fortunas y no dejan nada en la provincia de Jujuy, mientras muchos trabajadores son precarizados por lo que también planteamos la necesidad de una ley intercosecha”, aseguró y explicó “con toda la riqueza se podría garantizar un salario que cubra el costo de la canasta familiar y que sea móvil según el índice inflacionario para que no sigamos perdiendo los trabajadores".

El candidato, afirmó: “Patricia Bullrich nos dice ajuste y con represión, Javier Milei dice más hiperinflación y más gente en la pobreza, y Sergio Massa nos dice que se sale con ajuste pero lo llama a sus amigos o llaman incluso a los libertarios, a los sectores de derecha”.

Reafirmó a los votantes que “es importante votar a la izquierda, votar por tus convicciones en defensa propia porque si vienen contra nuestros derechos vamos a necesitar diputados y senadores que se planten en el Congreso, que defiendan tu derecho pero también acompañen cada uno de tus reclamos para que no sigamos perdiendo los de abajo”.

El actual diputado nacional hizo un llamado a “todos los amigos simpatizantes” a que ayuden a fiscalizar el 22 de octubre “porque creemos que es importante una salida desde abajo de los trabajadores a esta crisis”.

En relación a la economía que atraviesa el país, manifestó: “lo que intentan instalar hoy es que la única salida es ajuste. Nos parece grave que Milei se alegre de que si sube el dólar estamos más cerca de lo que va a ser nuestro proyecto de dolarización, están adelantando una corrida cambiaria y cuanto más se devalúa y la inflación crece más, son más familias que caen en la pobreza lo cual nos parece repudiable".

“Creemos que en esta situación no pueden pagar siempre los trabajadores porque hay empresarios, especuladores financieros, los grandes banqueros que ganan con este gobierno y con el gobierno de Macri y solo se les toca a los jubilados, a la juventud, a los trabajadores”, explicó y confirmó que hay que tomar medidas urgentes como: “afectar las ganancias de los grandes empresarios y tomar una medida estableciendo que todo trabajador cubra el costo de la canasta familiar y ante cada subida de inflación sea móvil una cláusula gatillo”.

frente de izquierda

Por su parte, la candidata a diputada nacional, Natalia Morales , dijo: “Me parece muy importante la campaña del Frente de Izquierda Unidad con Alejandro Vilca, con Gastón Remy, mi compañero Raúl Godoy y recorremos la provincia y todo el país hablando con trabajadores y trabajadoras, integrantes de las comunidades, con las mujeres, con la juventud”.

Por último, Morales manifestó que lo que plantean desde el Frente son “propuestas concretas soberanas, que pase bajo control de trabajadores y de las comunidades, que se defiendan los derechos de las comunidades, el agua. Estamos planteando medidas a favor de la defensa del salario, el aumento de emergencia, con cláusula gatillo para que no pierdan las trabajadoras o los trabajadores, pero tampoco no pierdan los jubilados, no pierdan quienes reciben programas sociales y medidas contra los privilegios”.