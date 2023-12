Aníbal Fernández: "El kirchnerismo está agotado, ahora será el peronismo contra La Cámpora"

El ex ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, criticó este martes a la agrupación política La Cámpora y consideró que el kirchnerismo "está agotado" como expresión política dentro del frente opositor.

"Me parece que el kirchnerismo como expresión está agotado; está usando ropas del peronismo que tiene que restituirlas", aseguró Fernández en una entrevista publicada en el canal de YouTube del abogado Leopoldo Pérez Obregón.

En la misma línea, el exfuncionario señaló: "Habrá que dar una pelea cuando llegue el momento de aquellos que dicen representar a una parte del peronismo y nosotros (por el PJ), que representamos a otra parte. Me refiero con todas las letras a La Cámpora, será el Peronismo contra La Cámpora y veremos quién de los dos tiene razón".

En ese marco, sin hacer nombres propios, apuntó contra los dirigentes camporistas que sacaron "ventaja" de sus "relaciones familiares" de una manera que calificó como "bochornosa".

"Eso hay que enfrentarlo y sacarlo definitivamente del movimiento", enfatizó Fernández.

A su vez, el dirigente peronista manifestó que existen referentes de esa agrupación que usaron su "cercanía con Cristina (Kirchner)" para beneficiarse y "después no ha hecho absolutamente nada, no tiene trascendencia".

En la misma línea, Fernández remarcó su postura frente a la agrupación política que responde a la ex presidenta Cristina Kirchner.

"Hay una organización de jóvenes no tan jóvenes, porque a la edad que tienen ellos yo ya tenía dos carreras universitarias, que no son tan jóvenes y ni siquiera son cuadros políticos, no les asigno respeto a ninguna de esas acciones", afirmó.