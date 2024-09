Argentina y el Reino Unido acordaron retomar los vuelos de Córdoba a Malvinas

La canciller argentina Diana Mondino se reunió con su par de Reino Unido, David Lammy, en Nueva York y acordaron la reanudación del vuelo que se hacía entre las Islas Malvinas y Córdoba hasta 2018 y que el gobierno de Alberto Fernández había suspendido. Se trata de un viaje semanal que parte de San Pablo (Brasil) a las Islas y realiza una escala mensual en la provincia argentina.

Tras el anuncio, Kirsty Hayes, embajadora británica en Argentina, destacó el rol de los isleños durante la visita de los familiares y anticipó que se retomará el proceso de identificación de los soldados caídos.

“La gran mayoría de los caídos ya habían sido identificados en proyectos anteriores, pero obviamente para los familiares de los pocos que quedan todavía es un área muy dolorosa. Tuvimos negociaciones sobre este proyecto el año pasado, en febrero, cuando el ex canciller decidió abandonar el pacto que estableció esta área de trabajo. Así que es con mucha alegría que estamos empezando este tema”, afirmó en diálogo con radio Rivadavia.

Y agregó: “Nuestra posición no ha cambiado, la de Argentina tampoco. Seguirá siendo un tema muy sensible y difícil entre nosotros, pero tenemos muchos intereses en común y este anuncio de hoy muestra que a pesar de nuestras diferencias podemos hacer causas positivas que son beneficiosas para ambos lados y sobre todo para los más afectados por el conflicto. Los dos cancilleres tuvieron una reunión muy fructífera. Desde mi llegada a Argentina hace tres años he tenido la honra de conocer a los familiares de los países del conflicto del Atlántico Sur y siempre me llamó mucho la atención su pasión”.

Según lo que comunicaron la Cancillería y el Foreign Office, se avanzará en una agenda amplia entre ambos países sobre otros temas vinculados al Atlántico Sur.

Imagen de la entrada a Puerto Argentino en las Islas Malvinas

El anuncio fue realizado mediante un comunicado en el que se indica que se aplicará a esta agenda y a sus resultados “la fórmula de salvaguardia de soberanía que figura en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989″.

Los cancilleres acordaron retomar las negociaciones tendientes a finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja Internacional, así como también organizar un viaje de familiares de caídos a las Islas antes de fin de 2024, para que puedan visitar las tumbas de los soldados que allí descansan.

También se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual.

Vista de las tumbas en el cementerio malvinense de Darwin, en las que yacen soldados argentinos muertos en la guerra de 1982 con el Reino Unido por el dominio de las Islas Malvinas. EFE/Sergio Quinteros/Télam/Archivo

Estas medidas permitirán avanzar en una agenda más ambiciosa de cooperación en diferentes ámbitos y bajo fórmula de soberanía, tendientes a promover el desarrollo humano y económico y estrechar lazos entre las Islas y el continente.

La canciller Mondino y el secretario Lammy “acogieron con beneplácito las medidas que están siendo adoptadas para alcanzar una mejor relación bilateral y acordaron hablar nuevamente en una oportunidad futura”, de acuerdo a lo que se informó oficialmente.

La embajadora Kirsty Hayes destacó en declaraciones transmitidas a Infobae que el anuncio de los cancilleres Lammy y Mondino llega luego de varios meses de trabajo muy productivo, y “permitirá avances concretos en lo humanitario, en lo ambiental y en la conectividad, que beneficiarán a británicos, argentinos e isleños”.

“Esperamos que la tercera etapa del proyecto de identificación de los restos de los caídos argentinos sea tan exitosa como las dos primeras. Y que ese proyecto, así como la organización de un nuevo vuelo humanitario al Cementerio argentino cerca de Darwin, permitan traer un poco de paz a las familias de los caídos. Además, el establecimiento de un nuevo vuelo comercial a las islas que tenga escala mensual en Córdoba facilitará los viajes no sólo de los familiares de los caídos, sino también de muchos veteranos que viven en las provincias del norte”.

Fuente: Infobae