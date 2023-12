Axel Kicillof juró su segundo mandato con un discurso anti motosierra: "Hace falta más y mejor Estado"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prestó juramento para un segundo mandato después de haber sido reelecto el pasado 22 de octubre. La ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que dejó su cargo este domingo, estuvo presente en la Asamblea Legislativa.

Al inicio de su discurso, el gobernador, quien dijo estar "muy emocionado", se refirió a los cuatro años "extremadamente difíciles" que "tocó transitar". "Sin embargo, hoy estamos acá, firmes como siempre y resueltos a seguir adelante", afirmó. Acto seguido, agradeció a "todos los bonaerenses", independientemente de su voto, "por esta nueva responsabilidad": "Mi compromiso es seguir gobernando para todos sin distinción".

En esa línea, agradeció a los ministros que formaron parte de su Gabinete en su primer mandato, quienes "trabajaron con compromiso reconstruyendo en cada área a un Estado provincial que había sido desmantelado". "En esa tierra arrasada que recibimos hace exactamente cuatro años, sembraron y cosecharon", afirmó. También agradeció a los funcionarios que se suman "en esta nueva etapa": "Dijimos que iba a ser un Gabinete militante. Eso fue y eso va a seguir siendo".

Sumado a esto, felicitó a los intendentes electos, tanto los de "nuestro espacio como los de la oposición". En esa línea, mencionó que el peronismo recuperó "16 municipios para alcanzar un total de 84", ante lo que celebró que la jurisdicción "se pintó de celeste". Asimismo, dedicó un momento para saludar de manera "muy en especial", la presencia de Cristina Kirchner, "una persona a la que admiro demasiado": "Gracias Cristina por venir, gracias por estar".

Además, el gobernador aseguró que los votantes de la provincia de Buenos Aires expresaron en las urnas que "lo que falta en este territorio no se consigue ni con motosierra, ni con ajuste y dijeron que no sobran derechos, ni Estado, sino que hacen faltan derechos y más y mejor Estado".

Axel Kicillof

Al respecto, puntualizó que la "reelección se produce en circunstancias de extendido malestar social, circunstancias en las que muchos oficialismos fueron derrotados. Si aún así nos eligieron, creo que se debe fundamentalmente a dos causas". "Se valoró lo que realizamos en condiciones muy complejas, pero sobre todo se volvió elegir este gobierno sabiendo que al votarnos no se vota una continuidad mecánica, sino que se vota para proseguir la transformación de la provincia de Buenos Aires", explicó.

En esa línea, Kicillof reflexionó y lanzó el primer dardo a Milei: "Reconocemos que falta todavía mucho para asegurarle a la mayoría una vida digna, en paz, con menos miedo e incertidumbre. Por eso, tomamos esta reelección con emoción, pero sin exitismo". "Estamos obligados a decirlo. Pese a todas las dificultades, los bonaerenses evaluaron que lo que falta en materia de vivienda, de educación, de salud, de infraestructura, no se consigue ni con motosierra ni con ajuste", subrayó.

El reclamo por la coparticipación

Uno de los temas que tocó durante el discurso fue el de la coparticipación, ante lo cual expresó que la provincia de Buenos Aires "aporta casi el 40% de la coparticipación y recibe poco más del 20%". Además, consideró que en las últimas semanas se escucharon "barbaridades con relación a los recursos que recibe la provincia de Buenos Aires": "Nuestra provincia es, de lejos, la que menos recursos gastó por habitante el año pasado".

"No se dice que lo que falta en la Provincia son los recursos que produce y aporta a la coparticipación federal", marcó el mandatario y aseguró que "con esa desproporción entre lo que producimos y recibimos es imposible". En ese marco, subrayó su intención de "recuperar los recursos que le fueron quitados a nuestra Provincia".

"La provincia de Buenos Aires es la que tiene el Estado más pequeño en relación a su tamaño, tanto en términos de trabajadores como de gastos. Tenemos necesidades de todo tipo. ¿Cuál es la idea? ¿Ahogar a la provincia, sacándole los recursos que recibe?", alertó el gobernador, a la par que remarcó que "sin federalismo no hay patria".

Axel Kicillof

"Nuestra provincia es la que más aporta al producto y al valor agregado Nacional, la que recibió y recibe la mayor parte de las corrientes migratorias, la que tiene enormes deudas sociales habitacionales de infraestructura que hay que reconocer y reparar", continuó en otra parte de su pasaje.

Asimismo, se refirió a los dichos del presidente respecto a los fondos que recibe del Gobierno saliente, ante lo que pidió que "algunas de las ideas esbozadas en materias de recursos sean analizadas". "Así como otras ideas fueron rectificadas, esperamos que otras en materia de distribución de recursos sean revisadas. No queremos que la provincia de Buenos Aires reciba el proporcional de lo que recibe, somos una provincia solidaria. Pero no queremos quedarnos sin los recursos que nos corresponden", agregó.

Autocrítica sobre el gobierno del Frente de Todos

Tras describir el gobierno del expresidente Mauricio Macri, Kicillof dio su punto de vista sobre la derrota nacional del peronismo: "Se ampliaron, es cierto, derechos civiles, pero cuatro años después, la inflación siguió creciendo y alcanzó niveles angustiantes".

"En 2019 se ganó para resolver lo que había dejado Macri. Pero los ingresos no se recuperaron y esto impide condiciones para una vida cotidiana tranquilas. Aún en situaciones desfavorables como la pandemia, sin dudas no pudimos dar respuestas como fuerza política a estas necesidades. Eso sin dudas es la causa del resultado electoral", argumentó Kicillof.

"Néstor y Cristina consiguieron en su momento dos reelecciones en primera vuelta por gobernar de manera audaz, implementando políticas que le mejoraron sustancialmente la calidad de vida al pueblo", recordó el mandatario bonaerense.

Y enfatizó: "Aquellos 12 años maravillosos no deben ser fuente de nostalgia o melancolía, deben ser convertidos en un manual sobre cómo gobernar con coraje y amor a la patria en favor de la mayoría".

Asunción de Axel Kicillof

Las críticas a Javier Milei: "Sus propuestas no conducen a una mejora"

Respecto a la derrota a nivel nacional, Kicillof reconoció que "faltó más rebeldía, justicia social, distribución de la riqueza e igualdad" para conquistar la voluntad de las mayorías. Además, consideró que la propuesta de Milei no conducirá a una mejor sociedad ni "a una mejor economía", pero deseó "con honestidad y sin ninguna duda que las cosas salgan bien".

"Las propuestas de la fuerza que ganó no conducen a una mejor economía. Nos tocará convivir con un gobierno nacional cuyas prioridades no compartimos, pero respetamos la voluntad popular de los argentinos", afirmó.

Al respecto, si bien aclaró que las ideas del nuevo gobierno "están en las antípodas de lo que pensamos", aseguró que "respetamos profundamente la voluntad popular de los argentinos". "Pedimos también que se respete la voluntad de la mayoría de los bonaerenses que respaldaron masivamente un proyecto de desarrollo, inclusión, defensa de derechos, que es el que llevaremos adelante en la provincia de Buenos Aires", agregó Kicillof.

En otro pasaje, Kicillof volvió sobre Milei y las posibles políticas económicas que podría implementar: "A nivel nacional, las elecciones la ganó una orientación que no es la nuestra. Pero lo cierto es que no tenemos que gobernar solo para una fuerza provincial". "Ni soy el gobernador de una isla. Soy gobernador de casi el 40% de los argentinos cuya calidad de vida depende en mucho de lo que haga o deje de hacer el gobierno nacional", sostuvo.

También le pidió al mandatario que asuma rol presidencial "con responsabilidad y patriotismo" y remarcó: "La sociedad no votó en venganzas ni sacrificios, la sociedad aspira a un tiempo de recuperación que les tocará liderar". "Tengan la certeza de que la mayoría de los argentinos no eligió la caída de los salarios, la destrucción de la producción y el empleo de la industria nacional, y menos todavía el perdón a los genocidas o la privatización de la educación y la salud pública", manifestó en referencia al ajuste.

Para finalizar, Kicillof puntualizó en lo que consideró sus convicciones gubernamentales más "profundas" en otra referencia clara a los libertarios: "La dignidad no es un negocio. Los derechos no se miden por las ganancias económicas. La solidaridad no es ni cálculo ni transacción". "La libertad solo es posible si hay igualdad. La vida no es un mercado. Y la patria no se vende", remató el exministro de Economía.

Axel Kicillof

Los asistentes a la jura de Axel Kicillof

La extitular del Senado nacional llegó al lugar junto al diputado nacional Máximo Kirchner y luego ingresó con la vicegobernadora Verónica Magario, que también renovó su cargo por otros cuatro años.

La decisión de la expresidenta de acompañar a su exministro de Economía y estar esta tarde en La Plata puede interpretarse como un mensaje de que no quedará relegada en Santa Cruz tras el final de la gestión de Unión por la Patria, y podría seguir de cerca los hechos políticos de la nueva coyuntura.

En el recinto, funcionarios del peronismo, el kirchnerismo, dirigentes sindicales y universitarios y referentes históricos de organismos de derechos humanos, además de miembros del gabinete bonaerense y otros invitados están presentes en el acto que da inicio formal al segundo período de Kicillof frente a la provincia de Buenos Aires.

En el reciento se encuentran, entre otros dirigentes, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, el senador Oscar Parrilli, el diputado y titular de la CTA Hugo Yasky, el ex jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ex canciller Felipe Solá, entre otros.

Kicillof dará un discurso en la Cámara de Diputados provincial y luego saldrá caminando para dirigir unas palabras a la militancia peronista que se concentró en la Plaza San Martín, ubicada entre la Legislatura y la Casa de Gobierno bonaerense.

En el acto, el mandatario provincial repasará los hitos de sus primeros cuatro años de gestión y planteará las metas para su nuevo mandato, teniendo en cuenta la llegada al poder de Javier Milei, lo que representa un cambio de signo político en la el Gobierno nacional.

"Hoy vamos a reafirmar el compromiso que asumimos con las y los bonaerenses: seguir trabajando por su futuro y el de la provincia”, indicó en su cuenta de la red social de "X" el gobernador, que en las elecciones generales consiguió el 45% de los votos y se impuso sobre Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) que alcanzó un 26.59%; Carolina Piparo (La Libertad Avanza), que llegó al 24,62% y Rubén "Pollo" Sobrero (Frente de Izquierda) que obtuvo un 3,89%.

Cómo quedo conformado el nuevo Gabinete de Axel Kicillof

Para su segundo mandato, Kicillof mantiene gran parte de su gabinete, pero también con destacadas incorporaciones, que prestarán juramento el 13 de diciembre.

El referente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque seguirá al frente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y Pablo López permanecerá en el Ministerio de Hacienda y Finanzas. En tanto, Augusto Costa continuará a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, así como Nicolás Kreplak hará lo propio en Salud.

También conservarán sus lugares Walter Correa en Trabajo y Alberto Sileoni en la Dirección General de Cultura y Educación. La camporista Daniela Vilar mantendrá a su cargo el Ministerio de Ambiente, al igual que Javier Rodríguez seguirá en Desarrollo Agrario.

Permanecerán además en sus puestos Agustina Vila en la Secretaría General; Estela Díaz en el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; y Jesica Rey en Comunicación Pública. Asimismo, Florencia Saintout seguirá presidiendo el Instituto Cultural y Jorge D'Onofrio hará lo propio en Transporte.

Por su parte, Cristina Álvarez Rodríguez será la nueva jefa de Asesores del Gobernador, mientras que Carlos Bianco asumirá como ministro de Gobierno.

Uno de los cambios más destacados se dará en el Ministerio de Seguridad: allí estará Javier Alonso, actual subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional, mientras que Sergio Berni pasará a ser rector del Instituto Universitario Juan Vucetich.

Una de las incorporaciones de mayor renombre será la de Gabriel Katopodis como nuevo ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, con el objetivo de fortalecer y continuar el Plan de Infraestructura Provincial que llevó adelante Leonardo Nardini, quien regresó a Malvinas Argentinas para ejercer un nuevo mandato como intendente.

Silvina Batakis se hará cargo del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, mientras Juan Martin Mena ocupará el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Julio Alak, quien asume como jefe comunal de La Plata.

Fuente: Perfil