Bullrich apuntó contra la CGT por la movilización del 27 de diciembre: "En cuatro años no hicieron nada"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó el llamado a una movilización que realizó la CGT para el próximo miércoles 27 de diciembre y consideró que lo hacen solo para “defender sus intereses”. Además, señaló que durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la central de trabajadores no se manifestó en ningún momento pese a la crisis económica. Por otro lado, consideró como un éxito el operativo que se desplegó el pasado miércoles en la movilización piquetera y contó cómo se llevó a cabo.

Invitada al programa de Mirtha Legrand, Bullrich aseguró que el trabajo de las fuerzas de seguridad que desplegaron un fuerte operativo para asegurar la circulación del tránsito en las calles pese a la marcha de piqueteros y movimientos sociales “no fue represión”, ya que los incidentes, según expresó, los provocaron los manifestantes: “Los incidentes los provocaron los manifestantes que le tiraron a la Policía con objetos punzantes”.

Además, indicó que no hubo menores en la marcha y que surtió efecto el planteo que se hizo desde el Ejecutivo respecto a los planes sociales. “Fue importante el trabajo con Sandra Pettovello [del Ministerio de Capital Humano] y el Ministerio de Infraestructura. Les decíamos que si se quedaban en la casa iban a seguir teniendo el Potenciar Trabajo, pero que de lo contrario lo iban a perder”, dijo y aclaró sobre los planes: “Todos los argentinos pagan por algo que esperamos que no exista más, pero por ahora no se puede sacar”.

Asimismo, resaltó que la asistencia fue en torno a las 3000 personas: “Fue menos gente de la que esperaban”. Habló de degradación moral. “Tiene un capítulo económico, pero también uno de comportamiento social. Todo se permitió durante 20 años: calles cortadas y negocios fundidos”, analizó.

Sobre la metodología explicó: “Lo que se hace es trabajar primero para enviar a los grupos más profesionales de las fuerzas y después generar cordones e ir conduciendo a la gente a donde uno quiere que vayan. Sin violencia. Revisamos los micros donde se llevaba a la gente de cualquier manera, sin habilitación. Controlamos los trenes para que no haya palos y caras tapadas. Y en el centro trabajamos con los jefes de las fuerzas que organizaron un protocolo que se escribe y se ejecuta, dirigido por el jefe de operaciones que es el que va dando las órdenes”.

En sintonía, Mirtha le consultó sobre la movilización de CGT del 27 de diciembre. ”En cuatro años no hicieron nada”, dijo y se preguntó: “¿La CGT a quién representa? Se representan a ellos. Los trabajadores cuentapropistas son mayoría que los que trabajan en relación de dependencia y todos fueron votantes del Presidente”.

“Todos esos trabajadores quieren trabajar y vivir en libertad”, consideró y se refirió a las disposiciones del megadecreto que anunció Milei: “Ahora van a poder elegir su obra social, tendrán remedios más económicos, van a poder mandar a sus hijos al colegio. Esto es lo que dice el DNU. Garantiza la esencialidad de la educación para tener un futuro... Lo único que defienden son sus intereses”.

Respecto a la gente que salió a la calles con cacerolas en diferentes ciudades tras el decreto, Bullrich le restó importancia y expuso: “Son 50.000 personas contra 16 millones. En la calle la gente me dice que no cedamos, que no vayamos para atrás”.

Por último, al estar acompañada por Milei en el programa de Mirtha, se refirió a su relación antes, durante y después de la campaña electoral. “Soy presidenta de Pro. Antes de la campaña hasta habíamos hablado de hacer unas Paso juntos, pero era difícil porque estaba en Juntos Por el Cambio. Por ejemplo, un día me llamaron para una reunión porque querían clausurar el diálogo con Milei. Yo me negué. Pero ahora se ve que hay otros en JxC que no quieren el cambio, se ve en sus declaraciones”.

Fuente: La Nación.