Carlos Sadir descartó el uso de cuasimonedas provinciales: "No lo tenemos pensado"

El gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, se refirió al encuentro mantenido con el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, reunión en la que se planteó volver a reflotar una nueva versión de la ley ómnibus y buscar un acuerdo para llegar al paquete fiscal. También descartó el uso de cuasimonedas provinciales.

En diálogo con Am 630 Jujuy, el mandatario jujeño, valoró la instancia de diálogo para acercar posiciones entre las provincias y Nación. “Lo más importante es volver a abrir el diálogo. Ha sido una reunión bastante intensa en la que pudimos plantear nuestras inquietudes y también nos adelantaron que la idea del Gobierno en enviar una nueva versión de la ley de ómnibus”, inició.

“Hay varios temas que quedan por fuera de la nueva versión de la ley ómnibus, como una nueva reforma previsional, el régimen de incentivo a las grandes inversiones y la reforma laboral, que tenemos entendido que se tratarán por fuera de la ley bases”, agregó Sadir.

En ese sentido, el mandatario jujeño expresó la necesidad de avanzar con acuerdos urgentes teniendo en cuenta que las provincias necesitan de previsibilidad. “Creo que lo que necesita este país es pasar este momento, han pasado tres meses y seguimos dando vueltas con estos temas. Me parece que ya es hora de definirlo. Estoy de acuerdo con que cada provincia sepa con qué herramientas cuenta para gobernar”.

Sadir también dejó en claro que hay temas en los que Jujuy seguirá reclamando como la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, los subsidios al transporte público de pasajeros y el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Son temas que quedan aún por discutir".

Subsidios al transporte

Por otro lado, el gobernador de Jujuy se refirió a la crisis del transporte tras la quita de los subsidios al interior. “Siempre hemos reclamado la discriminación que existe con las provincias. Antes habían más recursos para el AMBA y menos para interior, ahora es cero para las provincias”.

La propuesta del Gobierno Nacional para enmendar esa falta, según explicó Sadir, es trasladar el subsidio directamente al usuario a través de la tarjeta Sube. “No está claro tampoco cómo lo van a implementar, siendo que San Salvador y Palpalá ya cuentan con el sistema”.

“La provincia no se puede hacer cargo de los subsidios que antes enviaba Nación y lamentablemente la situación obliga a que se vayan aplicando constantes aumentos en el precio de las tarifas de manera tal de compensar un poco la falta de fondos. El Gobierno Nacional ya dejó en claro que no se va hacer cargo de los subsidios al transporte, por eso digo que se debe hacer una definición de cuáles son los recursos con los que vamos a contar y con cuáles no y en función de eso veremos cómo sigue la cosa”, remarcó Sadir.

Cuasimonedas

Sadir también fue consultado por el uso de cuasimonedas como alternativa a la caída en la coparticipación y fue contundente en su respuesta. “Lo primero que digo es que a raíz de que ha caído el nivel de actividad en todo el país, provoca que la coparticipación caiga en términos reales. De hecho en el mes de febrero la caída en la coparticipación para Jujuy fue de alrededor del 18% y eso genera problemas para hacer frente a los gastos operativos del estado provincial”, subrayó y descartó que esa crisis genere contemplar el uso de cuasimonedas o bonos provinciales. “No lo tenemos pensado, no tenemos nada pensado en ese sentido”, cerró.