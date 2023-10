Casi medio millón de argentinos están habilitados para votar en el exterior

Un total de 451.200 argentinas y argentinos están habilitados para votar en el exterior en las elecciones presidenciales de este domingo, en las que se contará con 302 mesas electorales de 137 representaciones diplomáticas y consulares distribuidas en 86 países.



Será en una ocasión en la que se cumplan 30 años del voto argentino en el exterior, el cual fue establecido por la Ley N° 24.007, reglamentada por el Decreto N° 1138 del año 1993.



De acuerdo con la información oficial suministrada por Cancillería, con última actualización el pasado 11 de octubre de 2023, 451.200 argentinos y argentinas están habilitados para votar en el exterior.



Las condiciones para poder votar con residencia en el extranjero son: tener DNI argentino actualizado con domicilio en el exterior antes del 25 de abril (cierre del padrón provisorio) y figurar en el padrón de argentinos en el exterior.



Si se cuenta con estas condiciones no es necesario ningún trámite previo.



Al no tener correlato en el exterior, los votantes radicados en el exterior no pudieron participar de las PASO ni elegir representantes provinciales ni municipales.Pero sí podrán hacerlo de cara a las presidenciales, así como también elegir diputados y senadores nacionales correspondientes al padrón de su último domicilio en Argentina.



Para estas elecciones, se contará con 302 mesas electorales de 137 representaciones diplomáticas y consulares distribuidas en 86 países.



La participación electoral de los argentinos viviendo afuera tiende a ser baja: de los 385 mil electores habilitados en 2019 votó sólo el 13%, alrededor de 50 mil personas, según datos de la Cancillería argentina.



Aunque ese número quintuplicó al conseguido en las elecciones de 2015.



Se espera que la participación siga en crecimiento y sea significativamente mayor que en 2019.

El caso español

España es uno de los países extranjeros con mayor cantidad de argentinos radicados, por lo que se espera que un gran porcentaje del voto desde el extranjero provenga del país Ibérico.



Para votar en España, se debe presentar la última actualización del DNI argentino, donde debe figurar la actual dirección domiciliada en España.



Hay varios puntos en diversas regiones donde se podrá votar, y dependerá de la región de circunscripción del domicilio español.

En Madrid, la votación se efectuará en el Colegio Mayor Argentino, ubicado en la calle Martín Fierro 3. Mientras que en la comunidad que comprende Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Andorra, el lugar será el Seminario Conciliar, en la calle Enric Granados 2.



En Cádiz (Andalucía), los ciudadanos argentinos pueden votar en las oficinas del consulado en la Calle Presidente Rivadavia 3.



Para Mallorca y las Baleares, la sede es el Consulado ubicado en Palma, Carrer de Sant Miquel 30 (Mesas 115 y 116).



En tanto que para la Comunidad Autónoma de Canarias, el consulado ubicado en la ciudad Santa Cruz de Tenerife, en la Calle de San Francisco 5.



En Galicia, el consulado se encuentra en Vigo, en la dirección Rúa López de Neira, 3, 2° Piso.

Fuente: Télam