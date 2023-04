Cristina Kirchner pidió su absolución en la causa Vialidad y aseguró que su inocencia "está acreditada"

La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este lunes el recurso de apelación en la causa Vialidad, donde fue condenada en primera instancia por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Por su parte, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola buscarán que se le adicione el delito de asociación ilícita.

El pasado 9 de marzo el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) dio a conocer el fundamento del fallo, donde la ex presidenta fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Este miércoles 26 de abril a la mañana vencía el plazo para que sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, apelaran a la decisión de los jueces.

Los letrados realizaron la presentación de un extenso recurso para solicitar la absolución de la titular de la Cámara de Senadores en el caso sobre el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, donde intervinieron los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

“La condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios”, sostuvo la defensa de quien ocupó la jefatura de Estado entre 2007 y 2015, en un escrito de 395 páginas.

En el documento, sus representantes legales dijeron que su inocencia quedó "acreditada de forma categórica". Y añadieron: “Tanto fue así que el tribunal no tuvo más remedio que descartar las tres toneladas de prueba que la fiscalía decía tener en contra de nuestra representada, fundando la sentencia a partir de simples indicios y algunos papeles que a lo sumo deben pesar unos pocos gramos”.

Según Beraldi y Llernovoy, Cristina Kirchner “no resultó condenada ni por haber liderado una asociación ilícita, ni por haber parasitado las estructuras del Estado, ni por haber asignado ilegalmente obra pública a la provincia de Santa Cruz, ni por haber definido por sí misma las leyes de presupuesto del país ni por haber provocado un apagón informativo en el ámbito del Congreso de la Nación”.

El eje central de la absolución

Según el argumento planteado en el pedido de absolución, la defensa de la ex mandataria dijo que “los jueces se valieron de tres circunstancias que de manera alguna pueden validar la consecuencia a la que se arriba: el dictado de un decreto que actualmente sigue vigente y cuya licitud ni siquiera fue objetada en la sentencia; relaciones comerciales entabladas con Lázaro Báez que no forman parte de este juicio y cuya legalidad tampoco fue cuestionada por el tribunal y; los mensajes de texto extraídos del celular de José López, que no fueron enviados ni recibidos por nuestra representada”.

“La falta de pruebas, los factores externos que contaminaron el trámite del proceso, las graves violaciones al derecho de defensa y las contradicciones internas del fallo ponen por sí solos en evidencia la arbitrariedad de la sentencia aquí recurrida”, reiteraron los abogados.

Por último, consideraron arbitrario el fallo del TOC N°2 por las siguientes razones: “Deliberada vulneración del derecho de defensa en juicio y la actuación contradictoria del tribunal oral; la ausencia de ánimo de lucro en los actos atribuidos a Cristina Fernández de Kirchner; la ausencia del lucro indebido y la absoluta legalidad de las operaciones cuestionadas; la violación de la garantía ne bis in ídem (no se puede juzgar dos veces por el mismo delito); ausencia de negociaciones incompatibles y absoluta ilogicidad de la acusación”.

Además de la vicepresidenta, el resto de los involucrados en la causa pedirán a Casación, con distintos argumentos, que revoque la decisión del tribunal. Se trata del empresario Lázaro Báez, y los ex funcionarios José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez.

La Fiscalía también apeló a la sentencia

El fiscal Diego Luciani también apeló este lunes la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner y pidió que también sea acusada como jefa de una "asociación ilícita", además del delito ya atribuido de administración fraudulenta.

“La contundente sentencia del Tribunal mostró de manera palmaria el acto de corrupción más grave de la historia de nuestro país desde el advenimiento de la democracia. Y esto lo decimos con profundo pesar porque, lamentablemente, es una realidad indiscutible”, señaló el funcionario judicial en su presentación de más de 520 hojas.

Por ese motivo, manifestó "no entender" porque "las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas" no se ajustaron al delito mencionado. Tras la presentación de las apelaciones el expediente será remitido a la Cámara Federal de Casación Penal y luego se deberá avanzar en la integración de un tribunal.

Fuente: Perfil