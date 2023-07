Críticas a la gestión del intendente Nilson Ortega: "Hay un abandono en la ciudad de Monterrico"

Un ex integrante del gabinete de Nilson Ortega en la ciudad de Monterrico realizó duras críticas al intendente de esa localidad y actual precandidato a diputado nacional por el Frente Unión por la Patria.

Se trata del ingeniero Lucas Cazón, quien hasta hace algunos meses se desempeñaba como funcionario municipal. Alejado de Nilson Ortega, lanzó cuestionamientos a la gestión del intendente.

“Se ve un abandono en la ciudad, un poco por parte del municipio y también del resto de las instituciones públicas. Sin ir más lejos, el recolector de residuos no pasa todos los días, tampoco se levantan todos los residuos de los domicilios y también a pesar de que no es época de lluvia no se realiza el desmalezamiento correspondiente”, expresó.

Ingeniero Lucas Cazón

En ese sentido, Cazón manifestó su preocupación por la proliferación del dengue. “Este año tuvimos muchos casos de dengue en Monterrico y el año que viene va a suceder lo mismo si no se hace el descacharrado. Aquí en el barrio Santa Ana no se realiza desde hace cinco meses. También se nota el descuido en la aparición de aguas servidas”.

Además, el ex miembro del gabinete de Ortega, aseguró que "en Monterrico ya no se inauguran obras, no se ve la presencia de funcionarios, todavía estamos esperando que el Concejo Deliberante se pronuncie para conocer si está a favor o en contra de la Reforma Parcial de la Constitución, también queremos saber qué piensan sobre los bajos salarios de los docentes”.

Por otro lado, el ingeniero Cazón se refirió a la postulación de Nilson Ortega a precandidato a diputado nacional. “La verdad que es una muestra más de sus ganas de seguir en el poder a pesar de tantos años perdió en su municipio, siendo oficialista y local, teniendo un montón de recursos, herramientas y obras. Eso demuestra que quiere seguir perpetuándose en el ámbito político. Creo que debería dejarle lugar a la gente nueva y que tenga ganas, sin descuidar su trabajo como intendente”.