Diputados: se definieron autoridades de las comisiones que debatirán la Ley Ómnibus

Al igual que lo ocurrido en el Senado, el oficialismo logró desplazar al peronismo e imponer legisladores afines al frente de las comisiones de Diputados que debatirán las reformas de la Ley Ómnibus en sesiones extraordinarias. Por otro lado, y en medio de las medidas judiciales en contra del DNU, Martín Menem postergaría hasta el próximo mes la definición de los representantes de la Cámara Baja para la Comisión Bicameral.

"Soy optimista en que vamos a conseguir el quórum y en que antes del 31 de enero tengamos la primera parte de una nueva Argentina en materia de leyes", afirmó el propio Menem con respecto al debate legislativo, lo que implicaría que las sesiones extraordinarias necesariamente se extiendan más allá de enero, dado que el Senado debe tratar los dictámenes en caso de ser aprobados en Diputados.

Las cuatro autoridades designadas son de afinidad al oficialismo. Por un lado, estarían al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales el santafesino Nicolás Mayoraz y de Legislación General el cordobés Gabriel Bornoroni, ambos elector por La Libertad Avanza. Además, serán presidentes de otras dos comisiones dos figuras alineadas con el liberalismo: José Luis Espert irá a Presupuesto y Fernando Iglesias quedará a cargo de Relaciones Exteriores.

Esta conformación complejizaría la construcción de acuerdos. Por un lado, Unión por la Patria quedaría excluido de la composición de las comisiones pese a tener amplia mayoría de los diputados de la Cámara Baja, con 102 legisladores (39,69%). Por otra parte, tanto la Unión Cívica Radical como el bloque Hacemos Coalición Federal (HCF), fundamentales para el quórum oficialista con 57 bancas combinadas, se oponen tanto a un tratamiento exprés como a una configuración de debates en pocas comisiones sin su participación entre las autoridades. "Hay que sacar la idea de que la ley se aprueba el 25 de enero", dijo en Futurock Mónica Fein, una de las voces más importantes del bloque HCF.

Diputados: cómo están compuestos los bloques

Los bloques de la Cámara de Diputados han sufrido distintas divisiones y alianzas en el último mes, que generaron un escenario de fragmentaciones que puede ser interpretado de dos maneras: Unión por la Patria es con gran diferencia la bancada mayoritaria y se conforma como una férrea oposición, pero los anuncios de la dirigencia de La Libertad Avanza desestructuró coaliciones que antes de sus rupturas se expresaban tajantemente en contra y hoy están dispuestas a negociar.

Luego de un acuerdo con diputados salteños que responden al ex legislador Alfredo Olmedo, la bancada libertaria es la segunda minoría. En un recinto compuesto por 257 diputados, se precisan 129 votos para obtener mayoría: el oficialismo contaría con el acompañamiento de antemano del PRO, Avanza Libertad (Espert) y Buenos Aires Libre (liderado por Píparo). Con 78 votos, aún precisaría acordar con la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal -o al menos con parte de esos bloques- para alcanzar la cifra de aprobación. Sin el respaldo de alguno de esos dos sectores, no puede avanzar con ningún proyecto.

Los bloques de Diputados son:

Unión por la Patria: 102 diputados.

La Libertad Avanza: 38 diputados.

PRO: 37 diputados.

Unión Cívica Radical: 34 diputados.

Hacemos Coalición Federal: 23 diputados. El bloque más reciente, compuesto por diputados de Cambia Federal (desprendidos de Juntos por el Cambio), Coalición Cívica y Hacemos por Nuestro País (muchos de ellos responden a Juan Schiaretti).

Innovación Federal: 9 diputados.

Frente de Izquierda: 5 diputados.

Por Santa Cruz: 2 diputados.

Producción y Trabajo (San Juan): 2 diputados.

Buenos Aires Libre: 2 diputadas.

Avanza Libertad: 1 diputado.

Creo: 1 diputada.

La Unión Mendocina: 1 diputado.

Comisión Bicameral: quiénes la componen

La Comisión Bicameral, que estará integrada por ocho miembros del Senado y ocho legisladores de la Cámara de Diputados, se constituirá como un cuerpo permanente pero cuya centralidad de sus funciones es tratar el DNU de Javier Milei, anunciado por cadena nacional el miércoles 20 de diciembre. Una vez conformada, la comisión tiene 10 días para elevar un dictamen de mayoría absoluta hacia ambas cámaras y, una vez allí, requiere que los dos recintos la rechacen para perder su vigencia: si una de las dos la avala, se establece su constitucionalidad.

Por parte del Senado, los integrantes de la Comisión Bicameral son Juan Carlos Pagotto (LLA), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal - JxC), Carlos Espínola (Unidad Federal), Teresa González (UP), Anabel Fernández Sagasti (UP) y Mariano Recalde (UP). Esta composición representa otro traspié del peronismo, quien solicitaba cuatro lugares por ser el bloque mayoritario, aunque solo obtuvo tres, quedando afuera Silvia Sapag.

Por su parte, en Diputados aún no alcanzaron una definición al respecto de quiénes serán sus representantes en la Bicameral, dado que aún continúan las conversaciones entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza por la cantidad de lugares que les corresponde. El senado oficialista riojano Pagotto presidirá la comisión: de profesión abogado, fue el defensor del ex comisario Domingo Benito Vera, condenado a perpetua por ser encontrado responsable -entre otros crímenes- del asesinato de dos sacerdotes durante la dictadura.

Fuente: Ámbito