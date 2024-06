Diputados nacionales recibieron un primer aumento de $750.000 y cobrarán por arriba de los $2.500.000

Los diputados de la Nación se sorprendieron cuando revisaron sus cuentas bancarias. En las últimas horas recibieron un depósito de alrededor de 750.000 pesos en lo que entienden que es el primero de los ajustes de la dieta que Martín Menem ya firmó.

El titular de la Cámara Baja reconoció que firmó la resolución en la cual se aplica un incremento de 80% en tres cuotas. La intención es llevar la dieta de los diputados a un número que ronde los 2.5 millones de pesos.

La resolución aún no se conoce, pero todos entienden que el depósito es a cuenta de ese incremento. “Menem quería que la firmaran todos los presidentes de los bloques pero, como para la mayoría el aumento es bajo teniendo en cuenta que las dietas están congeladas hace 6 meses, lo tuvo que hacer solo”, explicó un legislador de peso en la Cámara Baja.

Pero el ingreso de fondos también generó dudas entre los legisladores. Como se hizo sin previo aviso y no figura y en el recibo de sueldo que ya recibieron, algunos entienden que el aumento tiene que ver con lo que cobran por desarraigo. “Es un aumento del desarraigo porque no le alcanza a nadie lo que estaban pagando. Hay comisiones casi todos los días y es un lío porque la gente no puede pagar los hoteles”, señaló un diputado libertario.

El ítem desarraigo en el último recibo de sueldo fue de 331.000 pesos, si corresponde a este punto, significaría un incremento de 150% respecto del mes anterior.

“El problema es que Menem dice que firmó la resolución del incremento de las dietas pero nadie la vió. No la publicó todavía. Pero él -por el presidente de la Cámara- sabe que algo tenía que dar porque la amenaza respecto de la sesión de Ley Bases estaba latente”, agregó otro legislador dialoguista.

La amenaza a la que hace referencia tiene que ver con que los legisladores le hicieron llegar el reclamo de las dietas congeladas luego del incremento que sse votó en la Cámara de Senadores que hizo que alcanzaran los 8 millones de pesos bruto de salario cada uno de los 72 miembros de la Cámara Alta.

“Si no hay un aumento, no se trata la ley. Los diputados no pueden costearse la estadía. El 80% de los legisladores vive del sueldo de Diputado, no tiene otros ingresos, y nadie puede estar más de dos semanas en la Ciudad si tiene que pagar hotel y comida todos los días”, le explicaron desde los bloques dialoguistas.

El enojo de los diputados también tiene que ver con que el presupuesto del Congreso de la Nación es único por lo que entienden que los senadores se están “comiendo” buena parte de los fondos que tienen en el Palacio Legislativo.

Según el último recibo de sueldo, el de junio, un diputado nacional recibe un neto de 1.5 millones de pesos más un plus de 331.00 pesos en concepto de desarraigo.

En medio de esto hay varios legisladores que proponen llevar adelante un proyecto de ley que iguale los salarios en el Congreso y, además, que establezcan los salarios del resto de las autoridades de los poderes del Estado. “No podemos cobrar más que un Presidente de la Nación”.

A esto se le suma que en las últimas horas una diputada libertaria presentó un proyecto de ley para que se publiquen los salarios de todos los funcionarios públicos. Se trata de Mercedes Llano, diputada mendocina de LLA que pretende que sean públicos los ingresos de las autoridades políticas, de los empleados de los órganos de la Administración Central, del Poder Judicial y del Legislativo.

Fuente: Infobae