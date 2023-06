El cierre de alianzas electorales profundizó las internas en el oficialismo y en Juntos por el Cambio

El miércoles, tal como estaba estipulado en el calendario electoral, fue la fecha final para el cierre e incsripción de las alianzas que competirán en las próximas elecciones. Se espera que los próximos días, hasta el sábado 24, recrudezcan las divisiones internas a un lado y el otro de la grieta en el marco de la presentación de las listas de candidatos.

Los datos más relevantes de la jornada de ayer pasaron por la decisión del oficialismo de modificar el nombre de su alianza, sepultando el Frente de Todos por el de Unión por la Patria además de aceptar disputar la interna con Daniel Scioli.

Por el lado de Juntos por el Cambio, se optó por mantener la misma denominación más allá de la incorporación de la titular del GEN, Margarita Stolbizer y el economista de La Libertad Avanza, José Luis Espert.

A pesar de los acuerdos macro en las dos coaliciones más importantes de la política nacional, las diferencias, al interior, permanecen intactas.

En el oficialismo, Unión por la Patria es la nueva marca para el mismo chasis. Patria es una palabra que siempre utilizó Cristina Kirchner. Su instituto lleva ese nombre. Además, ese sector del peronismo siempre se refirió y englobó a los gobiernos latinoamericanos de izquierda dentro de la “Patria Grande”. Curioso detalle: algunos partidos de derecha en Europa, como el alemán NDP -sin similitud alguna con el kirchnerismo- acaba de modificar su nombre por La Patria.

Más allá de ese dato de color, hay que hacer foco en la otra palabra 'unión'. ¿Hay unidad? Pareciera que no. Tampoco un claro sucesor capaz de arrastrar por completo la centralidad de la figura de Cristina Kirchner, la líder más carismática del espacio que, esta tarde, volverá a hablar en público.

Las opciones que tiene la Vicepresidenta sobre la mesa, no hacen más que generarle dudas. Eduardo 'Wado' de Pedro es su alumno más esforzado, pero aún le falta crecer para ser el “abanderado”. Sergio Massa es el más instalado e hiperactivo, pero Cristina tal vez no lo pueda consagrar como candidato único.

Sergio Massa y Wado de Pedro

Por su parte, Scioli logró imponer su voluntad de participar en las internas. Siempre dijo que no declinaría su postulación y, anoche, logró torcerle el brazo a Maximo Kirchner y reducir los porcentajes para distribución de puestos en las listas legislativas al 30%. La Cámpora quiso presionarlo con subirlo al 40%, a pesar de que históricamente se ubicó en un 25%.

La reacción de Máximo Kirchner, plasmada en un comunicado del PJ bonaerense, muestra que las divisiones son irreconciliables. Allí calificó a Alberto Fernández -pieza clave en el armado de Scioli- de miserable y desleal al recordarle que en las elecciones de 2019, su figura no media nada y era minoría entre minorías.

Alberto Fernández posiblemente sea el presidente más débil desde el regreso de la democracia, no por culpa de la oposición, sino como consecuencia de su propia gestión y por haber sido esclavo de la supremacía de la Vicepresidenta. Pero aún así, Cristina no pudo eliminar la competencia interna y no logró doblegar a Scioli.

daniel-Scioli

En ese marco, ¿podrá CFK contener en el futuro a Massa, que se puso al hombro la economía cuando el Gobierno flotaba sobre el precipicio y parecía entrar en caída libre?.

Por otra parte, ¿acaso el panorama es mucho mejor en Juntos por el Cambio? La superficie indica cierta calma. No cambió de nombre, pero incorporó a Espert y Stolbizer. Muchas conversaciones previas entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y sus principales armadores permitieron que la reunión de ayer para coordinar el reglamento e inscribir la alianza transcurriera en tranquilidad. Bajo la superficie, sin embargo, hay un tsunami que sacude a la fuerza.

Bullrich y Larreta

Las desavenencias internas son las que hicieron que, por ejemplo, Beatriz Ávila, candidata a la intendencia de San Miguel de Tucuman, sufriera un inusual corte de boleta de votantes que eligieron a Roberto Sánchez. La consecuencia: Ávila está a punto de perder la intendencia a manos de Rossana Chahla.

En otra geografía, el mismo conflicto: JxC acaba de zambullirse en una nueva y profunda crisis en Santa Cruz: por la discusión sobre la conveniencia de incorporar al sindicalista petrolero Claudio Vidal. Todo terminó en una ruptura donde Vidal armó una nueva fuerza y se llevó parte del PRO.

En el plano nacional, la situación es aún es más dudosa. Ayer, Bullrich dijo que si llegase al Gobierno, articulará en el Congreso con los diputados de Javier Milei. Es previsible que sea así, pero menciones como esa y los reiterados elogios de Maurico Macri al economista libertario son indigeribles para sus socios los radicales.

Pareciera que debajo de la marca JxC subyacen dos partidos muy distintos, con visiones políticas antagónicas: uno encabezado por Larreta, un amplio sector del radicalismo y la Coalición Cívica, de perfil más moderado y progresista. El otro, encabezado por Bullrich, decisionista y libertario. ¿Podrá la coalición opositora, si llega al gobierno, limar todas estas asperezas?

Fuente: Todo Noticias