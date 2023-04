El Frente Justicialista presenta su proyecto político ante la militancia

El Frente Justicialista, que lleva como fórmula para la gobernación y vicegobernación a Rubén Rovarola y Carolina Moisés, presenta su proyecto político en el que se basará la campaña hasta el domingo 7 de mayo, día en que los jujeños concurrirán a las urnas.

En un acto que se realiza en Finca La Herminia, la militancia justicialista de Jujuy acompaña la presentación de los candidatos a los distintos cargos que se diputarán en los próximos comicios.

Inició con la palabra, el candidato a diputado provincial en primer término, Facundo Figueroa Caballero, siguió Liliana Fellner, candidata a intendente por la capital jujeña.

“Decían que no nos podíamos unir pero aquí estamos todos juntos. Nuestro proyecto en común sea una provincia más justa, más igualitaria, más equitativa que de más y mejor trabajo a los jujeños. Eso es lo que nos une”, expresó Fellner.

“Tenemos un gran desafío de recuperar lo que hemos perdido hace cuatro, ocho y hasta 16 años. Necesitamos una ley de coparticipación municipal, queremos saber con cuánto vamos a contar para poder gestionar. Dennos dignidad para poder trabajar en nuestras intendencias y comisiones municipales. Sabemos los problemas de los vecinos y en eso tenemos que trabajar todos juntos”, sumó.

Por su parte, Guillermo Jenefes, candidato a convencional constituyente en primer término, resaltó el valor de cada hombre y mujer que integra la lista de convencionales del Frente Justicialista, a la vez que destacó que “le tocó el honor" de presidir dicha lista.

“Quiero decirles que no vamos a adoptar en nuestro discurso el no por el no ni tampoco el sí por el sí. A lo que le tengamos que decir no, le vamos a decir no porque queremos un pacto social que contenga a todos los jujeños y no a un partido político. Queremos una constitución que realmente sea para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos”, recalcó.

"Vamos a decir no si se quiere crear un consejo de la magistratura que le al Poder Ejecutivo el poder absoluto sobre la justicia, le vamos a decir no si se quiere cambiar la forma de controlar las cuentas públicas, si esas cuentas publicas no están en poder de la oposición que es la que debe controlar lo que hace y lo que gasta la administración pública sea quien sea el que gobierne la provincia de Jujuy, agregó Jenefes.

CANDIDATOS DEL FRENTE JUSTICIALISTA

Candidato a Gobernador: Rubén Rivarola

Rubén Rivarola Candidato a Vicegobernador: Carolina Moisés

Carolina Moisés Candidato a Constituyente: Guillermo Jenefes

Guillermo Jenefes Candidato a Intendente: Liliana Fellner

Liliana Fellner Candidatos a diputados provinciales: Facundo Figueroa Caballero; Verónica Valente; Martín Fellner; Claudia Sánchez; Ernesto Rivarola; María Uriondo; Julio Moisés; Fátima Tisera.

