El Frente Justicialista presentó su proyecto político: límite a la reforma constitucional y la búsqueda de volver a gobernar Jujuy

El Frente Justicialista, que lleva como fórmula para la gobernación y vicegobernación a Rubén Rovarola y Carolina Moisés, presentó su proyecto político en el que se basará la campaña hasta el domingo 7 de mayo, día en que los jujeños concurrirán a las urnas.

En un acto que se realizó en Finca La Herminia, la militancia justicialista de Jujuy acompañó la presentación de los candidatos a los distintos cargos que se disputarán en los próximos comicios.

Inició con la palabra, el candidato a diputado provincial en primer término, Facundo Figueroa Caballero. Siguió Liliana Fellner, candidata a intendente por la capital jujeña.

"Decían que no nos podíamos unir pero aquí estamos todos juntos. Nuestro proyecto en común es que sea una provincia más justa, más igualitaria, más equitativa que de más y mejor trabajo a los jujeños. Eso es lo que nos une", expresó Fellner.

"Tenemos un gran desafío de recuperar lo que hemos perdido hace cuatro, ocho y hasta 16 años. Necesitamos una ley de coparticipación municipal, queremos saber con cuánto vamos a contar para poder gestionar. Dennos dignidad para poder trabajar en nuestras intendencias y comisiones municipales. Sabemos los problemas de los vecinos y en eso tenemos que trabajar todos juntos", sumó.

Por su parte, Guillermo Jenefes, candidato a convencional constituyente en primer término, resaltó el valor de cada hombre y mujer que integra la lista de convencionales del Frente Justicialista, a la vez que destacó que "le tocó el honor" de presidir dicha lista.

"Quiero decirles que no vamos a adoptar en nuestro discurso el no por el no ni tampoco el sí por el sí. A lo que le tengamos que decir no, le vamos a decir no porque queremos un pacto social que contenga a todos los jujeños y no a un partido político. Queremos una constitución que realmente sea para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos", recalcó.

"Vamos a decir no si se quiere crear un Consejo de la Magistratura que le al Poder Ejecutivo el poder absoluto sobre la justicia, le vamos a decir no si se quiere cambiar la forma de controlar las cuentas públicas, si esas cuentas públicas no están en poder de la oposición que es la que debe controlar lo que hace y lo que gasta la administración pública sea quien sea el que gobierne la provincia de Jujuy", agregó Jenefes.

Alocución de Guillermo Jenefes - Candidato a Constitucional Constituyente

Por otro lado, Jenefes adelantó que los convencionales constituyentes del Frente Justicialista si apoyarán la prohibición de la ley de lemas. En ese punto, el dirigente justicialista destacó la figura de Eduardo Fellner, quien estuvo presente en el acto. "Le mando un fuerte abrazo porque él fue quien derogó la ley de lemas en la provincia de Jujuy. No nos vengan a robar las ideas porque a las ideas la pusimos nosotros".

"Le vamos a decir si al Consejo de la Magistratura en donde exista el verdadero equilibrio en la designación de los jueces. No queremos que sea un apéndice del Poder Ejecutivo, aprendamos de los errores que se cometieron a nivel nacional", aclaró Jenefes más adelante.

El candidato a convencional constituyente subrayó que si se apoyará la ley que limite la reelección indefinida. "Es bueno tener oxigenación en la política. Debe existir la posibilidad de dar cabida en la constitución a futuras generaciones que gobiernen la provincia de Jujuy. No es posible que tengamos intendentes que van por la quinta reelección, eso ya tiene podrido a todos los jujeños".

Por último, Jenefes manifestó que la convención constituyente no debe ser una escribanía sino el resultado del trabajo de los partidos políticos, de las instituciones sociales, gremiales y empresariales donde se tenga en cuenta cada uno de los derechos y obligaciones con equidad y justicia.

Acto del Frente Justicialista

A su turno, Carolina Moisés, candidata a vicegobernadora enumeró que el Frente Justicialista está integrado por el Partido Justicialista, Arriba Jujuy, Forja, Kolina, Partido Solidario, las 62 Organizaciones, la CTA y otros sindicatos. "En estos ocho años venimos construyendo desde el llano nuevos liderazgos, nuevos referentes, respetando los liderazgos en cada una de las localidades, sumando gente joven a los equipos de los dirigentes que aún están vigentes y que son los que tienen la legitimidad de los vecinos y vecinas de cada una de las jurisdicciones".

Además, Moisés se refirió al tiempo que transcurre sin el peronismo en el poder de la provincia de Jujuy. "Vivimos ocho años de la destrucción de todo lo que hizo el peronismo. El pasado nos tiene que servir a todos para aprender, para mirar el futuro. Con Rubén tenemos la enorme necesidad de empezar a transformar este presente".

"Llevamos meses de diálogo, no ha quedado un solo militante peronista con el que no hayamos hablado y convocado. Después de dialogar hemos construido y tenemos los mejores candidatos en cada una de las localidades. Hemos escuchado a la gente que nos pide que le ganemos a Morales y por eso nos unimos", cerró Moisés.

Para finalizar, fue el turno de Rubén Rivarola, candidato a gobernador por el Frente Justicialista.

"Vamos que vamos a ganar. Vamos que el 10 de diciembre van a tener un nuevo gobernador y una nueva vicegobernadora", comenzó Rivarola alentando a la militancia.

"No podemos defraudarlos, tenemos que trabajar todos juntos de la mano para tener una provincia mejor. El cambio es este, son ustedes, somos nosotros", exclamó.

"Qué unión que hay en el peronismo. Algunos nos critican pero nosotros nos arreglamos como podemos y tenemos militancia, eso es lo que tenemos y no tienen los demás. Nosotros estamos con la gente y día a día", agregó.

Acto del Frente Justicialista

En otro tramo, Rubén Rivarola cuestionó la política habitacional del Gobierno de Jujuy y recordó que en los años que gobernó el peronismo se hicieron al menos mil viviendas por año. “A partir del 10 de diciembre cada uno de los intendentes van a tener a cargo la construcción de las casas. Esa es mi idea porque son ellos los que conocen a los vecinos y saben de la necesidad. Son los intendentes los que van a tener que organizar”.

Además, Rivarola aseguró que si no se logra aprobar la coparticipación municipal en la reforma de la constitución, de gobernar la provincia, el peronismo la aprobará por decreto.

"Vamos a gobernar puertas abiertas, no sirven más los ministros que viven en sus oficinas. El gobierno está para dar soluciones y no para estar encerrados tomando café", expresó en otro momento de su discurso.

Por último, el candidato a gobernador por el Frente Justicialista manifestó su deseo de que "la provincia brille". "Quiero que cada jujeño tenga trabajo, que no se destruya la familia, que los domingos los jujeños se reúnan en familia porque trabajan y viven en la provincia. Nos unamos para tener ese Jujuy".

CANDIDATOS DEL FRENTE JUSTICIALISTA