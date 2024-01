El Gobierno apuntó contra la CGT: "Todos los amparos son impulsados por gremios, ninguno es de quienes crean empleo en el país"

A pocos días del paro general, el Gobierno apuntó contra la CGT por los amparos presentados en la Justicia contra el decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía a la vez que agradeció el apoyo empresarial, particularmente el de la Unión Industrial.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, recordó que los 17 amparos contra diferentes partes del DNU “fueron presentados por los gremios”, en contraposición a los empresarios, que no hicieron ninguna presentación.

“Hasta el momento se han presentado 17 amparos en la Justicia. Llamativamente, todos los amparos fueron presentados por gremios. Los amparos presentados por empresarios e inversores son cero. No hay ningún amparo de quienes dan trabajo y crean empleo en el país”, dijo Adorni desde la Casa Rosada.

El vocero agradeció directamente el apoyo de las pymes y de la Unión Industrial, quien se presentará en la Justicia a favor de la reforma laboral en las causas presentadas por la CGT y la CTA.

Adorni también reaccionó a la carta documento que le envió la Asociación de Trabajadores del Estado por el anuncio de que les descontarán el día a los empleados públicos que participen del paro del próximo miércoles. Primero, el vocero ratificó la decisión del Gobierno, y luego ironizó sobre el reclamo que le hizo el gremio.

“Reafirmo cada palabra, quien no trabaje no va a cobrar. El derecho a huelga está garantizado y no tiene relación con que se cobre o no se cobre. Lo que no vamos a hacer que los argentinos paguen a un empleado estatal que no vaya a trabajar. Por otro lado, les sugiero, a modo de recomendación, que consulte a sus abogados ya que yo no voy a hacer ningún descuento de manera personal y la carta se me envió de manera personal. Simplemente soy el vocero presidencial. Les ruego que se asesoren como corresponde cuando me manden una carta documento”, dijo.