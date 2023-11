El Gobierno de Tucumán anunció un recorte de $219.000 millones en el Presupuesto 2024

El Gobierno de Tucumán anunció un recorte de la estructura del Estado, que incluirá la eliminación de alrededor de 40 organismos gubernamentales. Además, la suspensión de los juicios por ejecución de la Dirección General de Rentas (DGR) contra los contribuyentes y la recisión del Pacto Social con los municipios.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó esta mañana una conferencia de prensa para informa las nuevas disposiciones, que implicarán un ahorro de $219.000 millones y que estarán incluidos en el Presupuesto 2024.

“Veníamos manifestando cuál iba a ser el lineamiento de nuestra gestión de gobierno. En ese sentido, dijimos que íbamos a apostar a un Estado donde debíamos y teníamos que eliminar los gastos innecesarios”, señaló el mandatario.

Por su parte, el ministro de Economía, Daniel Abad, aclaró en la ronda de prensa que el Presupuesto "va con una redistribución de $2190.000 millones" a la Legislatura. "Ese es el ahorro", enfatizó.

Jaldo señaló que dejarán de funcionar o se fusionarán distintas áreas, secretarias y subsecretarias, direcciones y subdirecciones, y otras dependencias del Estado.

Reunión de gabinete del Gobierno de Tucumán

Entre esas oficinas, figura la polémica Unidad de Reconversión Laboral (Unrel) y la fecha final será el 30 de noviembre. “Hay una incidencia financiera y presupuestaria muy importante, por lo tanto, no estamos dispuestos a seguir pagando a personas sin saber qué rol cumplen, cómo se desempeñan ni dónde trabajan. Es una cantidad importante (de personal), como además una erogación financiera y presupuestaria significativa”, apuntó.

Jaldo hizo hincapié en que “hay gente que trabaja en esa área”. “Queremos llevarles tranquilidad porque vamos a analizar caso por caso. Aquel que trabaja, tiene un rol y da prestación de servicio, será reincorporado”, manifestó.

Los recursos

“Estamos devolviendo a la Legislatura el proyecto de Presupuesto con algunas modificaciones. No se puede gastar más de lo que ingresa, es decir, hay que hacerlo teniendo en cuenta los recursos: cuánto ingresará en 2024 para luego ver cómo se distribuye, y no a la inversa”, enfatizó el mandatario. “Nosotros no vamos a caer ni en el endeudamiento ni en el déficit fiscal”, añadió.

Según se informó, el proyecto de Presupuesto 2024 que tratarán los legisladores ahora contempla recursos por $1,6 billones.

“Hemos disminuido el Presupuesto en $220.000 millones, una reducción de entre un 12% y un 13%. No hemos llegado a más porque hemos dado un anticipo de $40.000 a cada uno de los empleados públicos provincial, municipal y comunal a cuenta de las paritarias. El ahorro hubiese llegado a unas $300.000 millones”, expresó.

El Gobernador informó que se incrementarán las partidas a Educación, Salud Pública y Seguridad. “Son las áreas en las que tenemos pedidos y reclamos”, explicó.

Otras de las medidas anunciadas fue la suspensión de los juicios de ejecución de Rentas a las pequeñas y medianas empresas. “Cuando se judicializan las deudas, muchas veces se embargan las cuentas corrientes. Y si eso sucede, hay empresas que dejan de operar e implica menos puestos de trabajo”, explicó.

También se informó la reducción del 7% al 5,5% de la alícuota de Ingresos Brutos por recargo para determinadas actividades.

Nombramientos y adscripciones

A la vez, se suspenderán las adscripciones desde el 30 de noviembre en el Poder Ejecutivo (PE) y se anularán las designaciones retroactivas al 29 de octubre, o sea, en los últimos 60 días.

Jaldo anunció que la semana que viene convocará a los intendentes de la provincia para evaluar los mecanismos a implementar a partir del 1 de enero del próximo año para la eliminación del Pacto Social. “Si bien vino solucionando muchos problemas en municipios que no podían pagar sueldos, pero del mismo modo, vino produciendo un endeudamiento muy importante a través de los años. Consensuaremos otra metodología”, explicó.

