El papa Francisco recibió a Alberto Fernández en el Vaticano

El Papa recibió hoy en el Vaticano al ex presidente Alberto Fernández, quien estuvo acompañado solamente por su hijo Francisco.

“El Santo Padre recibió en audiencia esta mañana al señor Alberto Ángel Fernández”, indicó la Santa Sede en el escueto comunicado diario en el que confirmó que ya se había realizado el encuentro entre el pontífice y el ex jefe de Estado argentino.

“Hoy visité a nuestro querido papa Francisco para agradecerle todo lo que ayudó y ayuda a la Argentina”, informó Alberto Fernández a través de las redes sociales. “Tuve la dicha de poder escuchar una vez más con humildad sus valiosas reflexiones sobre el presente de nuestro mundo”, amplió minutos después de la audiencia privada.

En el mismo mensaje, Fernández aclaró por qué su esposa no participó del encuentro: “Estuve acompañado por nuestro hijo Francisco, a quien bendijo con amor. Fabiola no pudo viajar porque el sábado fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis. Me transmitió (el Papa) para ella sus deseos de una pronta recuperación”.

El encuentro entre ambos estaba previsto que se celebrase el pasado mes de noviembre, con motivo del final de mandato de Fernández como presidente argentino, pero fue pospuesto hasta que terminase el proceso de transición, tras el cual el ex mandatario se trasladó a España, donde incluso ya pasó las fiestas de año nuevo.

El encuentro duró alrededor de 20 minutos y como fue una audiencia privada, no oficial, no hay temario publicado ni foto oficial, explicaron a Infobae fuentes de la Santa Sede.

La reunión se produjo sólo horas después de que Francisco expresase anoche su deseo de viajar en la segunda mitad de este año a la Argentina. Lo hizo tras reconocer su inquietud por la situación que se vive en su país,

“Sí, me preocupa porque la gente está sufriendo mucho allí, es un momento difícil del país y se está planeando la posibilidad de hacer un viaje en la segunda mitad del año”, dijo el líder de la Iglesia católica durante una entrevista televisiva.

Estas expresiones se dieron días después de que el Presidente Javier Milei le enviara una carta al papa Francisco para invitarlo a que viaje a la Argentina, en lo que sería la primera visita del sumo pontífice al país desde que está al frente de la Iglesia Católica.

El ex presidente Alberto Fernández sonríe para la foto junto a su hijo Francisco, durante la visita a la Santa Sede

“Su presencia y su mensaje contribuirán a la tan deseada unidad de todos nuestros compatriotas y nos brindará la fuerza colectiva necesaria para preservar nuestra paz y trabajar por la prosperidad y el engrandecimiento de nuestra querida República Argentina”, dice la misiva que difundió el gobierno argentino para dar a conocer la invitación formal que le hizo al Sumo Pontífice.

Francisco explicó que en agosto tiene “que hacer un viaje a la Polinesia, allí lejos, y después de este se haría a Argentina, si se puede hacer, pero yo querría ir. En diez años está bien”, apuntó, ya que no ha vuelto a su país desde su elección pontificia en 2013.

Por su parte, Milei, que había sido muy crítico en campaña con el pontífice, tiene intención de viajar al Vaticano para la canonización el próximo 11 de febrero de la beata María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como 'Mama Antula'. Según un comunicado de la Cancillería argentina, la titular de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, informó de este hecho durante un encuentro mantenido con el nuncio apostólico, monseñor Miroslaw Adamczyk. Todavía falta el anuncio oficial del gobierno nacional.

En otro orden, en la entrevista que le dio a la TV italiana, el papa Francisco defendió la bendición de parejas del mismo sexo, que ha provocado en las últimas semanas una cascada de críticas en el mundo católico hasta el punto que los obispos africanos en su conjunto, menos los de Sudáfrica y Kenia, se han negado a aplicarlo en su continente, y ha sugerido que quienes deploran esta decisión es porque han sacado “conclusiones feas” y no la entienden.

“A veces las decisiones no se aceptan, pero en la mayoría de los casos, cuando no se aceptan, es porque no se entienden”, ha señalado Francisco en sus primeras declaraciones públicas al documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans, que abrió en diciembre la posibilidad de bendecir a las parejas en situación “irregular”, incluidas las del mismo sexo.

Fuente: Infobae