Fuerte interna en La Libertad Avanza por la designación de autoridades en el Senado: "El que la hace la paga"

Este miércoles se llevó adelante la primera sesión en la Cámara de Senadores de la Nación bajo la presidencia de Victoria Villarruel en la Cámara Alta. Al inicio, el kirchnerismo manifestó su rechazo a la convocatoria y la calificó como “ilegal”. Pese a eso, el oficialismo consiguió quórum y logró los acuerdos necesarios para designar autoridades.

Allí, se designó al presidente provisional del Senado y hubo sorpresa: se esperaba que fuera el formoseño Francisco Paoltroni, pero en su lugar quedó Bartolomé Abdala. Esta situación abrió una fuerte interna en el bloque libertario.

“La casta me ha dado la bienvenida. Estaba postulado por el señor presidente. Es un triste comienzo. Vengo de una provincia en la que se ha instalado un plan de pobreza. Esta banca es de la provincia de Formosa y me debo a todos los formoseños”, aseguró Paoltroni tras su designación frustrada. Y agregó: “El autoritarismo lo padezco. Voy a votar siguiendo mis principios. Pero como decía el presidente 'no somos manada', y como también decía el presidente, el que las hace las paga”.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, calificó de ilegal la sesión del Senado

Ante esta declaración, se presume que Paoltroni puede abrirse del bloque libertario, luego de un mensaje en el que dijo entre líneas que su no designación fue a pedido del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. En el entorno del legislador sostienen que a través de José Mayans se tejieron puentes con Villarruel para desplazar al formoseño de ese lugar.

En tanto, a la salida de la sesión, la vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió a la polémica con la bancada peronista. “El kirchnerismo quiere dinamitar los primeros días del gobierno de Javier Milei”, aseguró Villarruel. “El kirchnerismo se acostumbró a que esta casa era de ellos y es la de todos los argentinos”, añadió.

“Nos vamos a poner de acuerdo en las cosas que podamos y en las que no, tendrán las puertas de mi despacho abiertas para conversar y dialogar”, manifestó a la salida de la sesión especial de este miércoles, que estuvo cargada de polémicas.

Victoria Villarruel abrió su primera sesión en el Senado y el oficialismo, con el apoyo de toda la oposición menos el kirchnerismo, definió a las nuevas autoridades parlamentarias

Así, La Libertad Avanza logró su primer triunfo en la Cámara Alta con el apoyo de una suerte de nueva mayoría, en alianza con bloques opositores por fuera del kirchnerismo. El nombramiento quedó efectuado por 39 votos afirmativos, ningún voto negativo y 29 abstenciones.

En tanto, Carolina Losada (UCR) juró como vicepresidenta primera; Alejandra Vigo (peronismo cordobés) como vicepresidenta segunda; mientras que la Vicepresidencia de la cámara quedó reservada para la primera minoría, que es representada por Unión por la Patria.

La Secretaría Administrativa estará a cargo de María Laura Izzo; Agustín Giustinian será el secretario parlamentario; Dolores Martínez como prosecretaria parlamentaria; y Manuel Chavarría como prosecretario de coordinación.

Fuente: Todo Noticias