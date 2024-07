Gerardo Morales: "En mi vida política di mucho y no me arrepiento, lo volvería a hacer"

La última edición de Detrás de las Noticias contó con la visita del exgobernador Gerardo Morales, quien se refirió a la realidad política de la provincia y el país, y a los proyectos en los que trabaja actualmente, alejado de los cargos públicos.

En el inicio de la entrevista, el exmandatario contó que actualmente se encuentra "disfrutando de la familia, relajándome un poco y haciendo mi vida privada como profesional, como contador que soy. Antes trabajaba en un estudio contable, así que volví a ese trabajo".

Señaló además que trabaja en la apertura de una consultora, "para asesorar en proyectos de minería y energía", y destacó que "con un grupo de amigos estamos impulsando una fundación de cambio climático y transición energética, porque es un tema que me apasiona, y creo que como sociedad debemos asumir esa lucha".

Morales adelantó que dicha fundación podría lanzar jornadas este semestre y señaló que "va a tener asiento en Buenos Aires, pero la idea es trabajar en todo el país y la región".

Refiriéndose al Gobierno de la provincia, Morales señaló que "viene una etapa en la que tengo que ayudar en todo lo que pueda, a Carlos (Sadir) que es un gran gobernador, a veces dándole consejos, sugerencias, y en los temas que me tocó desarrollar".

"La provincia está en buenas manos. Carlos es una gran persona, responsable y una máquina de trabajo, conocedor del Estado y de los problemas de la provincia", afirmó.

Consultado sobre qué extraña de su paso por la política, tanto como diputado, senador y gobernador, Morales afirmó que "la política no se deja nunca" y aseguró que "el pensamiento siempre va a estar orientado a que le vaya lo mejor posible al país y a la provincia en la que uno vive".

Aseguró además que no extraña la rutina de la actividad política. "No es que me haya agotado. Por el contrario, cuando uno tiene pasión por lo que hace, no te agota el trabajo", señaló y explicó que ahora le toca ayudar desde afuera, "aportando todo lo que puedo a la provincia".

"Estoy bastante relajado, tranquilo y bien físicamente. Atravesé dos problemas de salud el año pasado y algún problema familiar, pero estoy bien, firme y siempre pensando en mi actividad, pero también en mi Jujuy", indicó.

Sobre la realidad de la provincia, Morales destacó la actividad turística que hubo durante las últimas semanas. "Estuvimos entre los primeros destinos turísticos y, en momentos difíciles para el país, ingresaron 35 mil millones de pesos a la provincia", destacó.

Se refirió luego al acto de vandalismo que sufrió el Tren de la Quebrada en el que personas le arrojaron piedras y rompieron algunos vidrios del vehículo. "Es como tirarte un tiro en el pie", afirmó y destacó que "estuvo a full en la temporada y se está trabajando muy bien".

"Es importantísimo, no sólo desde el punto de vista turístico, sino también para recuperar un ramal que es central para la República Argentina", resaltó y destacó que, como vía para el transporte de carga, "tiene un sentido estratégico fundamental".

Adelantó, además, que se desarrollará una planta solar en la Posta de Hornillos que abastecerá de energía al tren, que, según indicó, sólo hay uno de características similares en Alemania. "Necesitamos seguir pensando que Jujuy puede más, que no tiene techo en el desarrollo", destacó.

En relación a la obra del Cabildo, remarcó que "es una obra tremenda" y destacó que el museo que estará ubicado en el predio tendrá 1.200 m², "el triple que el Museo de Güemes, en Salta".

Resaltó, además, que allí mismo estará ubicado el Archivo Histórico de la Provincia, "uno de los archivos más importantes del país, el tercero en cuanto a contenidos". "El que pase por el museo del Cabildo se va a dar cuenta del alto valor cultural e histórico de Jujuy y el aporte que hizo a la lucha por la independencia", remarcó enfáticamente.

Retomando la charla sobre la realidad política, Morales ratificó que "no voy a ser candidato a nada. Voy a ayudar a mi partido, al frente que integro y ayudar a mi Gobierno y a mi gobernador, que es Carlos".

"Estoy relajado de las responsabilidades públicas, y para dedicarme a la familia, a mi carrera, mi actividad profesional y ayudar al proyecto por el que sigo creyendo para que a Jujuy le vaya bien", indicó.

En esa línea, afirmó que "en mi vida política di mucho y no me arrepiento, lo volvería a hacer" y aseguró que "puedo seguir dando desde otro lugar".

En otro tramo de la entrevista, Morales señaló que lo que más satisfacción le dio en sus ocho años al frente de la provincia fue haber "recuperado la paz en Jujuy y haber contribuido a que tengamos esta mirada de que es una gran provincia, con un gran potencial y que no tiene techo".