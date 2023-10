Gerardo Morales reivindicó el Estado presente en acto de Libertador

Al encabezar un acto en el barrio San Francisco de la ciudad de Libertador General San Martín, el gobernador de Jujuy y titular del Radicalismo, Gerardo Morales, reafirmó la vigencia del proyecto que lidera desde 2015 y reivindicando la concepción del Estado presente, aseguró que “cuando el pueblo sufre el Estado tiene que estar al lado”.

“Si gana Milei, nos quiere recortar la coparticipación y que terminemos con la tarifa social para las familias que menos tienen, porque no conoce el país, no conoce al pueblo argentino y no sabe las necesidades del pueblo que sufre”, advirtió el gobernador.

“Cuando el pueblo sufre, el Estado tiene que estar al lado; así que vengo a ratificar desde donde me toque, que el proyecto sigue vigente”, definió para anticipar que Carlos Sadir “será un gran gobernador y yo lo voy a acompañar a todos lados”.

Junto al intendente Oscar Jayat y al candidato a diputado nacional por el Frente Cambia Jujuy, Jorge Rizzotti, Morales encabezó este miércoles dos caminatas por los barrios San Francisco y 14 de Diciembre, en el marco de la campaña con miras a la elección general del próximo domingo.

En otro momento y aludiendo a los hechos de junio, agradeció el firme acompañamiento del pueblo de Libertador “cuando las papas quemaban” y grupos intentaron reinstalar la cultura de la violencia en la provincia, agregando que “de a apoco la gente se va dando cuenta que se ha mentido mucho”.

Por otro lado, se refirió a las políticas que favorecieron a la jurisdicción, destacando la descentralización por la cual la ciudad tiene un juzgado multifueros y ya no se necesita viajar a San Pedro para realizar trámites judiciales. Mencionó asimismo las 16 escuelas que se construyen en la zona para fortalecer la educación pública, que “el señor Milei quiere destruir”.

El candidato de la Libertad Avanza “es un loco y Dios quiera que el pueblo argentino no ponga en sus manos el gobierno porque va a ser un salto al vacío”, sostuvo y añadió que “quiere privatizar la salud, habla de la salud privada y si pasa eso vamos a tener que pagar hasta por las ambulancias del SAME”.

Alertó además “que se generalice la venta de órganos es un peligro, el narcotráfico es el que genera la mayor criminalidad en el mundo y le sigue la venta de órganos”, por lo cual “es muy peligroso lo que se está planteando”.

En otro orden, confió que “es para nosotros una obligación del Estado estar al lado de los comedores y necesitamos más comedores: el año pasado invertimos 5 mil millones de pesos en alimentos y este año 10 mil millones de pesos en alimentos para darle de comer a cada uno de los jujeños que lo necesitan; y tenemos 70 mil familias con tarifa social de luz”, que están peligro por los recortes de coparticipación y subsidios que promete Milei.

“Les pido que trabajemos fuerte por Patricia Bullrich, que es la única candidata que está en condiciones de gobernar la Argentina y también necesitamos dos senadores que respalden y protejan los derechos de los jujeños en el Congreso”, subrayó.

En tanto, Jorge Rizzotti explicó que “la difícil situación que vivimos es culpa de la irresponsabilidad de Cristina que puso a Alberto en la presidencia y de Sergio Massa que nos tiene con esta inflación del 150 por ciento”, no obstante advirtió que “hay una oportunidad que es Patricia Bullrich a quien tenemos que acompañar, porque tiene un plan de gobierno, tiene lo que tiene que tener, el coraje, la fuerza, la decisión, el equipo de trabajo y diez gobernadores que la acompañan”.

El candidato llamó a que los jóvenes no se dejen engañar: “no hace falta gritar ni hacerse el despeinado para ir adelante con un país sin educación pública, donde solo se van a educar los hijos de los ricos, no va a haber hospital público ni agentes sanitarios ni Vialidad haciendo caminos”, advirtió.

Por su lado, el intendente Oscar Jayat agradeció a Morales por el Estado presente y puso en ese marco la facultad de Medicina, el nuevo edificio del Hospital Orías, las escuelas y la creación de un juzgado en Libertador.

Además consideró que “es importantísimo apoyar este proyecto de Bullrich y de nuestros candidatos a legisladores nacionales porque Gerardo los necesita y Jujuy necesita de representantes que defiendan este proyecto de provincia por los cuatro años que vienen”.