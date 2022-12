Horacio Rodríguez Larreta contra el feriado nacional: No hacía falta y mucho menos en el interior del país

Luego de que el Gobierno Nacional, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, dictara feriado nacional para este martes 20 de diciembre con motivo de posibilitar a los argentinos participar de los festejos por la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022, distintos dirigentes políticos expresaron su disconformidad con la medida.

Es el caso del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien en diálogo con La Mejor Mañana de AM 630 - Lw8, manifestó su desacuerdo con la determinación a pesar de que el recorrido de los futbolistas y cuerpo técnico de la Selección Argentina será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Aquí en Buenos Aires se concentran los festejos y se para la ciudad pero aún así no estoy de acuerdo. No hacía falta (el feriado) y mucho menos en el interior del país. ¿Qué tiene que ver un comercio jujeño o una fábrica allá en Jujuy? ¿Por qué tiene que parar por un festejo en Buenos Aires si lo pueden ver por televisión? Esto no tiene ningún sentido”, cuestionó Larreta.

“Un feriado a unos días de la Navidad, cuando es un mes de alto consumo y cuando los comercios necesitan vender porque están muy apretados, realmente es inentendible”, agregó.

SOBRE LA CONDENA FIRME A 13 AÑOS DE PRISIÓN A MILAGRO SALA

Por otro lado, el Jefe de Gobierno, fue consultado respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena a 13 años de prisión a Milagro Sala en la causa “Pibes Villeros”.

“Hay que respetar lo que dice la justicia. Si la Corte confirmó el fallo hay acatarlo. Como dice el gobernador Gerardo Morales existía un estado paralelo y si la Corte lo juzgó me parece bien. Lo que hay que hacer es cumplir con la condena, hay que respetar la división de poderes, si la justicia dice que Milagro Sala es culpable, es culpable”, opinó.

"La división de poderes es la base de un sistema republicano, los fallos hay que acatarlos no se puede entrar en discusión". Necesitamos una Argentina que respete las instituciones", sumó el jefe de Gobierno de CABA en relación a los ataques a la Corte por parte de sectores del Gobierno Nacional.