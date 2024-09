Javier Milei: "En el 2025 vamos a dar un batacazo electoral, vamos a triunfar los justos y van a hundirse los populistas"

Javier Milei ofreció un mensaje de esperanza y convicción a sus seguidores, asegurando que el futuro traerá consigo éxitos electorales y un cambio duradero en el país. "De acá para adelante sólo habrá buenas noticias, en el año 2025 vamos a dar un batacazo electoral", afirmó, proyectando una visión de victoria para los próximos comicios. Con esta declaración, Milei dejó claro que su movimiento no solo está enfocado en las transformaciones actuales, sino que también mira hacia el futuro con optimismo y confianza.

Milei aprovechó para motivar a sus seguidores, instándolos a no bajar los brazos ni ceder ante la adversidad. "No se dejen intimidar, vayan adelante", expresó, llamando a la perseverancia en medio de los desafíos políticos y sociales que enfrenta su gobierno. Según Milei, la clave para el éxito no radica únicamente en la cantidad de apoyo que puedan reunir, sino en una fuerza mayor que impulsa su causa.

En un tono inspirador, Milei recurrió a una referencia espiritual, reafirmando su creencia en un poder superior que guía su proyecto político. "La victoria no depende de los soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo", afirmó, reflejando una confianza inquebrantable en la misión que ha asumido como líder de su movimiento. Esta visión de lucha, sostenida por la fe, es un pilar fundamental en su discurso.

El mensaje de Milei no solo busca fortalecer la moral de su base política, sino también consolidar un sentimiento de esperanza de cara a los próximos desafíos electorales. Con esta promesa de cambio y convicción, Milei reafirma su posición como un líder que mira más allá de las dificultades actuales, manteniendo la vista fija en el futuro que promete para Argentina.

Javier Milei: "La pobreza ha empezado a caer en la Argentina"

En medio de un contexto donde la pobreza en Argentina ha superado el 50%, Javier Milei abordó el tema con una postura firme, reconociendo la complejidad de revertir esta situación. "La pobreza no se puede eliminar de un día para el otro, tampoco se genera de un día para el otro", declaró, subrayando que el problema es el resultado de políticas económicas fallidas de gobiernos anteriores que dejaron al país en una situación crítica.

A pesar del desalentador dato de que más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza, Milei mostró optimismo respecto a los avances de su gobierno. "La pobreza ha empezado a caer en Argentina", aseguró, atribuyendo este cambio a las reformas estructurales implementadas en los primeros meses de su mandato. Según el mandatario, las mejoras en la economía, como la baja de la inflación y la eliminación de distorsiones en el mercado, empiezan a reflejarse en el bienestar de la población.

El desafío de reducir la pobreza, para Milei, no es sencillo, pero su visión es clara: reconstruir el tejido económico de Argentina desde sus bases. A pesar de los actuales indicadores alarmantes, confía en que las políticas liberales y la disciplina fiscal implementadas por su gobierno comenzarán a dar resultados tangibles a mediano y largo plazo. "Este es un proceso que llevará tiempo, pero ya estamos viendo las primeras señales positivas", concluyó.

Este discurso se da en un contexto donde los niveles de pobreza han generado preocupación generalizada, pero Milei insiste en que su gobierno está tomando las medidas necesarias para revertir una crisis social y económica que lleva años gestándose.

Javier Milei: "Redujimos los homicidios en Rosario en un 80% y llevamos 4 meses sin piquetes"

Javier Milei hizo énfasis en el cumplimiento de uno de los principales mandatos de su gobierno: combatir la inseguridad. En ese contexto, destacó la decisión de Patricia Bullrich de asumir el Ministerio de Seguridad, a pesar de que su desafío inicial era otro. "Quiero reconocer la humildad de Bullrich, que decidió ocupar esa cartera para enfrentar a los delincuentes", señaló, resaltando su valentía al aceptar el reto.

Uno de los logros más importantes, según Milei, fue la implementación del protocolo antipiquete, una medida que en su momento parecía controversial. "Eso que parecía una locura, logramos que no vuelvan a pisar la calle", afirmó, subrayando que gracias a esta política llevan ya cuatro meses sin piquetes, un cambio significativo en comparación con la situación de años anteriores.

En su cruzada contra la criminalidad, Milei destacó también los esfuerzos del gobierno para combatir el narcotráfico, con un enfoque especial en la ciudad de Rosario. "No paramos todo el tiempo para derribar a los narcos y fuimos a ayudar con el gobierno de Santa Fe", comentó, subrayando la colaboración con las autoridades locales. El resultado de estas acciones fue una reducción significativa en la violencia, con una disminución del 80% en los homicidios en la ciudad.

Milei concluyó reafirmando su compromiso con la seguridad y destacando que este es solo el inicio de una transformación más amplia. "Hemos demostrado que, con decisiones firmes, se pueden cambiar las realidades más duras", sentenció, reconociendo el esfuerzo de su equipo y los resultados concretos que ya han obtenido en la lucha contra la inseguridad.

"En 9 meses logramos bajar la inflación mayorista del 54% al 2,4%, un verdadero milagro"

Javier Milei destacó con orgullo los avances económicos logrados durante los primeros nueve meses de su gestión, haciendo énfasis en la rápida reducción de la inflación. "Esperábamos que los resultados se vieran en 18 o 24 meses y cuando miramos qué es lo que ha pasado en 9 meses la inflación mayorista del 54% bajó al 2,4%", afirmó, subrayando que este logro superó las expectativas iniciales de su gobierno.

Milei señaló que esta histórica baja en la inflación no fue producto de medidas tradicionales como los controles de precios o las expropiaciones. "Quiero que sepan que esto lo hicimos sin controles de precios, sin expropiaciones", destacó, contrastando su enfoque liberal con las políticas intervencionistas de gobiernos anteriores. Para él, esta reducción demuestra que es posible estabilizar la economía sin recurrir a medidas que considera destructivas para el mercado.

El mandatario no dudó en calificar este logro como "un verdadero milagro", enfatizando que los resultados obtenidos en tan poco tiempo son un reflejo de la solidez de sus políticas. "Vaya si este no es el mejor gobierno de la historia", afirmó con convicción, destacando que la rapidez y efectividad de su gestión representa un cambio profundo en la historia económica reciente del país.

Milei concluyó su reflexión reafirmando que la transformación económica que está liderando es solo el inicio. A pesar de los retos que enfrentó al principio de su mandato, los resultados obtenidos en tan solo nueve meses fortalecen su convicción de que el país está en el camino correcto hacia la estabilidad y el crecimiento económico sostenible.

"Resistimos la campaña más sucia de la historia y llegamos al Balotaje"

Javier Milei recordó la intensidad de la campaña electoral que los llevó al balotaje, describiéndola como "la campaña más sucia de la historia". A pesar de los constantes ataques y difamaciones, tanto de los medios como de sus adversarios políticos, Milei afirmó que su equipo logró resistir. "Resistimos cada uno de los golpes, cada una de las mentiras, cada una de las difamaciones", afirmó, destacando la fortaleza de su movimiento ante un ambiente hostil.

Una vez en el balotaje, Milei agradeció a quienes se unieron para apoyar su proyecto, haciendo mención especial a Patricia Bullrich y Luis Petri. "Tengo que reconocer la grandeza de esa mujer enorme que hoy ocupa el Ministerio de Seguridad, y ese hombre que ocupa el Ministerio de Defensa", expresó, mostrando gratitud por el apoyo que recibió de figuras clave. Con el respaldo del equipo de Bullrich y del expresidente Mauricio Macri, comenzaron una campaña para conquistar el balotaje, recorriendo el país y generando multitudinarias manifestaciones en Mendoza, Rosario y Córdoba.

Milei también recordó cómo las encuestas y los medios predecían su derrota, señalando que lo daban por perdedor frente a un "triunfo aplastante" de su rival, Sergio Massa. Sin embargo, el resultado final fue rotundo. "Terminamos consiguiendo el 56% de los votos", celebró, afirmando que su proyecto fue respaldado por 14 millones y medio de argentinos, una victoria inesperada para muchos, pero clara para él y su equipo.

Milei concluyó su discurso con una reflexión sobre la lucha entre David y Goliat, asegurando que en esta batalla no fue el débil, ya que "David de su lado tenía al Creador". "Dios, Patria y Familia", exclamó, reafirmando los valores que sostiene su proyecto y justificando la victoria como algo que "se tenía que dar".

Javier Milei: "A los nuevos traidores se los va a tragar la tierra"

Javier Milei reflexionó sobre uno de los momentos más difíciles en el recorrido de su movimiento: el fracaso en Gerli. "Uno no es verdaderamente exitoso si antes no le toca vivir y besar el polvo de la derrota", comentó, reconociendo que ese momento fue una prueba no solo de la fortaleza del equipo, sino también de la lealtad de quienes lo rodeaban. Inspirado en la historia bíblica de la rebelión de Corá, Milei aseguró que "a todos los traidores se los tragó la tierra", marcando así un punto de quiebre en la trayectoria de La Libertad Avanza.

Lejos de desanimarse, el equipo de Milei aprovechó esa derrota para fortalecerse y continuar su camino. Volvieron a recorrer Córdoba, la Patagonia y la provincia de Buenos Aires, desafiando las adversidades. Milei destacó cómo la derrota en Gerli no hizo más que impulsar su campaña, llevándolos a retomar el contacto directo con la gente y a fortalecer el mensaje de libertad que los caracteriza.

El cierre de la campaña para las PASO tuvo lugar en el Movistar Arena, un evento que marcó otro hito para el movimiento. "Mientras que todos decían que en estas PASO no íbamos a llegar a sacar el 9% de los votos, terminamos sacando 31% de los votos", exclamó Milei, destacando cómo superaron las expectativas y lograron consolidarse como la fuerza más votada en las elecciones primarias.

Milei subrayó que este éxito no hubiera sido posible sin las lecciones aprendidas en los momentos más duros. "El polvo de la derrota nos enseñó de qué estamos hechos y quiénes son los verdaderos leales", concluyó, reafirmando su compromiso de seguir adelante en la lucha por la presidencia y por los ideales de su partido.

Javier Milei: "Aquí comenzó el verdadero camino hacia la presidencia"

Javier Milei recordó con entusiasmo el momento en que comenzó a percibir que su movimiento tenía el potencial de alcanzar la presidencia. "Frente a la escalinata de un hotel, con 10.000 libertarios congregados en Mar del Plata, nos miramos con el jefe y Santiago Caputo y dijimos, aquí sí hay un proyecto para ser presidente, ¡y vamos por ese proyecto!", relató, marcando ese momento como un punto de inflexión en su camino político. La movilización masiva en Mar del Plata confirmó la fuerza del movimiento libertario y su capacidad de crecer en todo el país.

El éxito en Mar del Plata fue solo el inicio. Milei continuó recordando cómo el "tour de la libertad" llegó a Rosario, donde nuevamente desbordaron el Parque España y transformaron el evento en otra "fiesta libertaria". Después, llevaron la "marcha del león" a Córdoba, donde la respuesta del público fue igualmente abrumadora, reafirmando la fuerza de su campaña. Finalmente, en Mendoza, con el apoyo del Partido Demócrata, Milei lanzó oficialmente su candidatura presidencial, consolidando así el movimiento que aspiraba a transformar la política argentina.

Uno de los momentos más memorables para Milei fue en Mendoza, donde habló ante 20.000 personas sobre temas económicos profundos como la dolarización y el "problema del ancla nominal". "No podía creer que estaba hablando con 20.000 personas sobre un tema tan técnico", comentó Milei, contrastando el conocimiento y el compromiso de sus seguidores con lo que describió como la apatía y falta de sustancia en los espacios políticos tradicionales.

Sin embargo, Milei también recordó que el camino no ha sido sencillo. "Todo no iba a ser un camino de rosas. Uno no va a disfrutar una victoria si antes no conoce lo que es el sabor de una derrota", afirmó, reconociendo que el éxito de su movimiento ha venido acompañado de grandes desafíos y aprendizajes a lo largo del tiempo.

Javier Milei: "Nos mantuvimos de pie a pesar de las mentiras y calumnias"

Javier Milei comenzó recordando cómo su movimiento fue subestimado por sus adversarios durante los inicios de La Libertad Avanza. "Decían que no pasábamos las PASO, que los liberales éramos simpáticos, pero que no teníamos votos", relató, refiriéndose a las críticas que recibía el partido. Sin embargo, Milei destacó cómo su primer acto en el Parque Lezama desbordó de gente y marcó un punto de inflexión. "Les tapamos bien la cara y la boca con un montón de gente", afirmó, subrayando el crecimiento que estaba experimentando su espacio político.

El líder liberal también recordó los desafíos que enfrentó en las elecciones, especialmente las operaciones mediáticas y las encuestas manipuladas que intentaban desacreditarlos. A pesar de los pronósticos, La Libertad Avanza obtuvo un 17% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires, superando las expectativas y consolidándose como una "verdadera promesa para los argentinos". Milei explicó que fue esta perseverancia la que los llevó a ganar dos bancas en el Congreso Nacional y cinco en la legislatura de la Ciudad.

Milei también compartió un momento clave cuando, tras su asunción, fue subestimado por un periodista que le dijo que no lograría nada con solo dos diputados. En respuesta, Milei citó el libro de los Macabeos: "La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, depende de las fuerzas que vienen del cielo", demostrando su confianza en el futuro de su movimiento a pesar de estar en minoría.

En cuanto a su promesa de donar su dieta, Milei explicó cómo fue acusado de querer manipular los datos de los ciudadanos mediante el sorteo que organizó. A pesar de esas críticas, defendió la integridad del proceso y destacó la transparencia de la base de datos, la cual fue encriptada y nunca pudo ser recuperada. Con dureza, arremetió contra sus críticos: "A los cucas nunca les importó la verdad, siempre les importó el relato", concluyendo con una crítica feroz hacia quienes manipulan la pobreza para fines políticos.

Javier Milei: "Nos mantuvimos de pie y les tapamos bien la boca"

En un discurso encendido, Javier Milei arremetió contra los periodistas que, según él, intentaron ocultar el crecimiento de su movimiento. "¡Acá tienen los trolls!", exclamó, señalando que la verdadera voz del pueblo había sido ignorada por los medios tradicionales. Milei resaltó cómo, a pesar de las "operaciones y trampas", su apoyo popular creció de manera imparable en las calles. "Cada vez se sumaba más gente, y todo eso gracias a todos ustedes", reconoció, celebrando la movilización espontánea de sus seguidores.

Milei también recordó los pronósticos fallidos que lo subestimaron durante las elecciones. "Decían que no pasábamos las PASO, que éramos simpáticos pero que no teníamos votos", relató, refiriéndose a los expertos que minimizaban su impacto. Sin embargo, el líder de La Libertad Avanza dejó en claro que su éxito en la Capital Federal, con un 17% de los votos, demostró lo contrario. "A pesar de las operaciones, las mentiras, las calumnias y las injurias, nos mantuvimos de pie", sentenció, afirmando que su movimiento se había convertido en una verdadera promesa para los argentinos.

Javier Milei apuntó contra la "casta mediática"

Javier Milei recordó los desafíos que enfrentó al presentar su movimiento, "La Libertad Avanza", en un ambiente lleno de escepticismo y resistencia por parte de la política tradicional. "La casta política decía que no íbamos a poder formar partido, que no íbamos a tener sellos para competir, que no íbamos a poder ni siquiera juntar las firmas", relató. Sin embargo, a pesar de las adversidades, lograron presentar su alianza y organizar un acto en 36 horas, superando la falta de permisos y el bloqueo de los canales convencionales.

Además, Milei destacó cómo la "casta periodística" intentó invisibilizar su acto mediante un apagón mediático. "Ese mismo día nos hicieron un apagón mediático para que no se viera lo que pasaba en Plaza Holanda", aseguró. Sin embargo, señaló que fue el apoyo de la gente, transmitiendo en vivo desde sus celulares, lo que permitió que el mensaje llegara a todos. "Ustedes le dieron vida a este movimiento", afirmó, subrayando que esa acción marcó un punto de inflexión en la relación entre los medios y su campaña.

Fuente: Infobae