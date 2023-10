Jorge Capitanich busca trabajo: "Me preocupa cómo llegar a fin de mes"

El 17 de septiembre, Leandro Zdero, de Juntos por el Cambio, se convirtió en el nuevo gobernador de la provincia de Chaco, al superar al actual mandatario Jorge Capitanich . Y como consecuencia de este resultado, este martes el representante del Frente Chaqueño anunció el cierre de su carrera política y la búsqueda de nuevos horizontes, pero por fuera de la esfera pública .

“A partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo, de hecho, porque es todo un tema”, manifestó Capitanich en diálogo Canal 9 de Chaco. Al tiempo que agregó: “Tengo muchas posibilidades, de acuerdo a mi expertise profesional. Es un tema que lo quiero ver y que me preocupa y me ocupa; es lo que corresponde hacer”.

En ese sentido, el gobernador de Chaco entiende que llegó al final de una etapa en su carrera. “Es un ciclo que se ha cumplido para mí; 22 años de servicio público, 16 de los cuales estuve como gobernador y también como intendente de la ciudad. He hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista personal”, dijo.

“Siento haber dado lo mejor de mí y es otra etapa y la estoy trabajando. Por eso creo que en virtud de mis capacidades profesionales y técnicas estoy buscando una inserción laboral distinta y estoy muy contento con eso”, manifestó.

Zdero (Juntos por el Cambio) resultó electo en primera vuelta, con el 46,1% de los votos. De esta forma, el radicalismo volverá a gobernar Chaco tras 16 años de gobiernos peronistas. El gobernador Capitanich (Frente Chaqueño) obtuvo el 41,7% de los votos y no pudo forzar el balotaje.

El dirigente peronista hizo referencia al impacto que le generó la derrota en las elecciones provinciales, descartando, además, la posibilidad de sumarse a un posible gobierno de Sergio Massa.

“No sé si la política, no es un tema que me preocupa ni me ocupa hoy. Lo que me preocupa es ver cómo llegar a fin de mes a partir de diciembre”, dijo. Y sumó: “No tengo intenciones, es una etapa cumplida. He hecho un gran esfuerzo porque hay que trabajar todo el tiempo como lo hice y bueno, ya está. El veredicto de las urnas es muy claro y cada uno tiene que tomar las decisiones a partir de ese veredicto. Yo tengo muy claro lo que tengo que hacer”.

Teniendo en cuenta la decisión que tomó, Capitanich no descarta continuar con su trabajo fuera de la Argentina. “Antes de estar aquí, en la provincia fulltime, trabajaba mucho el tema internacional, tanto en la faz privada como en la faz pública. Entonces ese es un tema que lo había dejado de lado, así que es un tema que me interesa”, reveló.

No obstante, y mientras continúe como gobernado, aseguró colaborar para que el oficialismo a nivel nacional pueda ganar las elecciones generales del próximo 22 de octubre, “Hay que poner énfasis ahí, acompañar a Massa y a Agustín Rossi para que entren y ganen las elecciones”, expresó.

Y apuntó contra los candidatos de la oposición. “Si gana Mlei o Bullrich es un problema para el país, no para mí. Pero es un problema muy grave”, sentenció el ex senador y jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

Los últimos años de la carrera política de Capitanich marcan que fue electo gobernador por primera vez en 2007. Y fue reelecto en 2011. Para el 2015, impulsó la fórmula oficialista que encabezó Domingo Peppo en 2015 y él se consagró electo intendente de Resistencia, la ciudad capital. Mientras que en 2019 fue electo para un tercer mandato. En septiembre de este año, no pudo concretar una nueva reelección.

