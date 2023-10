Jorge Rizzotti: "No creo que esto se defina en primera vuelta"

Pasada las 8 de la mañana, el candidato a Diputado Nacional del frente Juntos por el Cambio, Jorge Rizzotti, emitió su voto en la Escuela N° 335 “Naciones Unidas” e invitó a la comunidad a participar del acto eleccionario y cumplir con el deber cívico.

“Cuantos más seamos los argentinos que lleguemos a votar, menos posibilidad tenemos de equivocarnos. Es decir, tenemos más posibilidades de tener un presidente que realmente nos pueda sacar de la situación crítica en la que estamos”, indicó Rizzotti.

Tras ser consultado por el día después de las elecciones, el candidato a Diputado Nacional precisó: “En lo económico, los argentinos en el día posterior a las elecciones no sabemos cómo reaccionan los mercados, qué pasa con el dólar, lo único que espero es que sea un día normal”.

Luego agregó: “No debería ser tan complicado que podamos elegir nuestro presidente, tampoco creo que va a ser en la primera vuelta, no creo que hoy tengamos al presidente que va a estar a partir del 10 de diciembre, creo que vamos a tener que ir a segunda vuelta y espero que tranquilice y no ponga peor la situación”.

Posteriormente volvió a invitar a la sociedad a cumplir con el deber cívico de los comicios: “Que voté, que participe, que aprovechemos la oportunidad que tenemos de venir a elegir a nuestro presidente, pero que cumplamos con nuestra responsabilidad porque no es cosa menor quién va a conducir el destino de nuestro país y más en la situación en la que estamos, es decir, si no votas no te quejes. Hay que venir a participar”.

Por otro lado, Rizzotti indicó: “Ahora me voy a ver a algunos fiscales, visitar algunas escuelas de la capital y cerca del mediodía me voy al interior a recorrer algunas escuelas. Hasta ahora es una jornada tranquila, seguramente va a ser así porque ya no tenemos inconvenientes de ese tipo en la provincia”.