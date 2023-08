Juan Grabois salió al cruce del massismo: "No hay que tirar ningún voto a la basura, no hay que tirar nada"

El precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, salió al cruce de los cuestionamientos del massismo y tensó la interna del oficialismo: "No hay que tirar ningún voto a la basura, no hay que tirar nada", después de que la esposa de su adversario en la PASO, Malena Galmarini, planteara que elegir al dirigente social "es tirar el voto".

Grabois dijo que en el oficialismo deben "juntar la mayor cantidad de votos posibles": "No hay que tirar ningún voto a la basura, no nos sobra nada, la elección es muy difícil, debemos trabajar en agosto pensando en octubre", en declaraciones a AM 750.

Mientras Malena Galmarini dijo que "votar a Juan Grabois es tirar el voto", Alicia Kirchner recibió en Santa Cruz al candidato paralelo del oficialismo

La interna de Juntos por el Cambio no es la única que arde. Con el temor del massismo de que Juan Grabois se quede con más votos en las PASO de los estimados cuando se habilitó su candidatura, y con consecuencia directa sobre Sergio Massa que podría quedar como el segundo candidato más votado de forma individual vislumbrando una cuesta arriba difícil de remontar de cara a octubre, Malena Galmarini salió fuerte a cruzar al dirigente social. Sin vueltas, afirmó que votarlo es “tirar el voto”.

Sin embargo, del otro lado de la interna, el kirchnerismo más duro, de donde cosecharía votos Grabois, parece jugar un doble juego. Mientras algunos como Juliana Di Tullio piden el voto para Massa por el solo hecho de que así lo pidió Cristina Kirchner, otros -y a veces los mismos- se reúnen con el dirigente social y posan para las fotografías de cortesía que, en campaña, se traducen en apoyos.

Tal fue el caso de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, quien este martes recibió a Grabois en la Casa de Gobierno provincial. El encuentro fue, según informa el parte oficial subido a la web de la gobernación, “a los efectos de dialogar acerca de la agenda que lleva adelante en la ciudad de Río Gallegos, e intercambiar obsequios”.

Alicia Kirchner y Juan Grabois

“Es importante resaltar que Grabois arribó hoy a la capital de Santa Cruz con la finalidad de mantener distintos encuentros con referentes políticos y militancia. En ese marco realizó una visita protocolar a la mandataria provincial en Casa de Gobierno”, destacan desde el gobierno santacruceño, que también subió la foto del encuentro a la cuenta de Twitter de la gobernadora Kirchner.

Del encuentro también participaron el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani; y el presidente de YPF, Pablo González. Éste último es uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner. No solo el periodista Roberto Navarro había informado que su nombre sonaba como posible candidato presidencial meses atrás, sino que la vicepresidenta suele utilizar el avión de YPF para trasladarse a El Calafate.

Malena Galmarini: "Votar a Grabois es tirar el voto"

La foto Grabois-Kirchner se dio a conocer luego de que este martes por la mañana la esposa del precandidato presidencial y presidenta de Aysa, Malena Galmarini, saliera fuertemente al cruce del rival de Massa en la interna de Unión por la Patria. No solo lo criticó por “romantizar” la pobreza, sino que dejó en claro que optar por Grabois en las PASO es “tirar el voto”.

"Si bien yo lo respeto a Juan y tengo algunas cosas en las que estoy de acuerdo, otras no. Yo soy peronista. Y hay algunas cosas de Juan que me hacen mucho ruido. Si bien él viene de una familia peronista, él dice que no lo es, que es un dirigente social", dijo Galmarini en una extensa entrevista que le realizó Jorge Rial en Radio 10.

Y continuó: "Cuando nosotros éramos chicos, el botellero era un sobreviviente. Y el peronismo hablaba de la movilidad social ascendente, en términos de darle trabajo digno, registrado, con derechos, que se pudieran tomar vacaciones, indemnización si había algún despido. Bueno, eso hoy se ha romantizado”.

“Y en lugar de subir un escalón, lo que se hizo fue construir un escalón más abajo. Y cuando vos le ponés categoría de trabajadores a las personas que sobreviven todos los días, entonces no los sacás más de la pobreza", agregó.

Malena Galmarini y Sergio Massa

Galmarini, quien aspira a la intendencia de Tigre, pidió no romantizar a “un señor que labura juntando botellas de plástico de arroyos contaminados o de zanjas, o trabajando en un galpón de basura, sin condiciones; o lo que es peor, señoras que van con sus hijos a hacer eso, son laburantes”.

“Yo me niego a creer que alguien que tiene que estar en un carro tirado por un caballo, juntando basura, para ganar 30, 40 o 50 lucas por mes es un trabajador o una trabajadora", dijo Galmarini.

La presidenta de Aysa fue muy directa al pedir el voto del kirchnerismo para Sergio Massa porque consideró que es “el candidato que más posibilidades tiene”, por lo tanto, “votar a Juan (Grabois) es tirar el voto”.

"Hoy lo que nos pasa es que estamos en una interna, pero nosotros necesitamos que gane Unión por la Patria. Para eso necesitamos que gane el candidato que más posibilidades tiene. Y que, entonces, hoy votar a Juan es tirar el voto", aseguró.

"Ya no me importa si Juan es peronista o no es peronista. Él siente que es parte de este espacio, bueno, que juegue, pero que venga. Todos adentro de Unión por la Patria. Y votar a Massa, que es el que gana. Yo creo que Sergio le puede ganar a cualquiera y ser uno de los mejores presidentes de los últimos años", concluyó la esposa del precandidato presidencial.

Con información de TN y Clarín