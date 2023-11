Juan Jenefes sobre el debate presidencial: "Massa impuso la agenda desde el inicio"

El día después del debate presidencial, Juan Jenefes, diputado provincial de Jujuy, brindó sus impresiones sobre el desempeño de los candidatos y las perspectivas para el balotaje del 19 de noviembre en Argentina.

Ejes fundamentales para Jujuy: economías regionales y realidad nacional

Juan Jenefes destacó la importancia del proteccionismo de las economías regionales para Jujuy, apoyando la eliminación de retenciones propuesta por Sergio Massa. Además, resaltó la necesidad de impulsar la actividad industrial en el norte del país.

“Son ejes fundamentales para Jujuy, el proteccionismo de las economías regionales es fundamental, para que, primero, tengan beneficio, como dijo Sergio Massa”, puntualizó el legislador.

Impresiones del debate presidencial: Massa vs. Milei

Jenefes expresó sus opiniones sobre los candidatos y el debate, caracterizando a Sergio Massa como un conocedor de la realidad nacional y provincial. Afirmó que Milei demostró ser un “teórico” y criticó sus retractaciones durante el debate.

“Ayer vimos a un Sergio Massa que impuso la agenda desde el primer momento Milei en su fuerte de lo que es la economía no pudo expresarse y, cada vez que se le pide que profundice sobre sus planes, se retracta, duda”, aseguró dando cuenta de cómo percibió el enfrentamiento verbal dispuesto por ley de cara a las elecciones.

Sobre la persuasión a los indecisos, Jenefes mencionó el "sentimiento antiperonista" y la desilusión que pudo generar el debate en los votantes de Milei. Destacó las retracciones del candidato libertario como un factor decepcionante: "Si yo fuera yo sería votante de Milei ayer me habría sentido totalmente desilusionado de mi candidato porque ha sido una persona que durante todos estos dos años ha dicho unas cosas y ayer en el debate se retractó de todo lo que dijo."

Javier Milei y Sergio Massa en el último debate presidencial 2023

Desconocimiento del Estado y Preocupaciones Futuras

Jenefes expresó su preocupación por el desconocimiento del libertario sobre la administración pública y el funcionamiento del Estado. Destacó la importancia de conocer el sistema estatal para gobernar eficientemente. "Si Milei asume vamos a tener un Estado paralizado por menos de un año, hasta que este señor aprenda cómo funciona", aseguró en relación a lo expuesto en la noche del debate presidencial.

Desafíos para Massa

Sobre Sergio Massa, Jenefes abordó las críticas y destacó su capacidad para consensuar y gobernar de manera independiente. Enfatizó que Massa no es Cristina Kirchner y que su gobierno sería propio: "Sergio Massa no es Cristina, Massa no es Alberto. Sergio Massa ha demostrado y tiene la capacidad y la inteligencia de que su gobierno va a ser de él, no va a ser de nadie más"

Invitación al voto reflexivo y conclusión

Jenefes cerró la entrevista instando a los votantes a reflexionar sobre la elección del próximo presidente y destacó la importancia de elegir a alguien con conocimiento del Estado y las herramientas para mejorar la situación del país.

"Los invito a que concurran, no vayan con bronca, que piensen en esto, que lo nuevo siempre suena atractivo. Quien nos gobierne tiene que conocer y saber cómo funciona el Estado y debe tener las herramientas para sacarnos a los argentinos del lugar en donde nos encontramos", puntualizó Jenefes.