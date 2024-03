Juan Jenefes sobre el rechazo al DNU: "La gente merece que discutamos menos de política y que nos encarguemos de solucionar sus problemas"

En una sesión histórica en el Senado argentino, se llevó a cabo un intenso debate en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) propuesto por el Ejecutivo. Tras horas de discusión, se procedió al rechazo del mencionado DNU.

Desde Jujuy, el diputado provincial Juan Jefenes felicitó a los senadores que votaron de acuerdo a sus convicciones en especial a los senadores del Justicialismo de Jujuy, Carolina Moises. "Argentina necesita muchos cambios, quizás algunos estaban en el DNU, pero estas no son ni las formas ni los modos", sostuvo Jenefes.

Asimismo, Jenefes aseguró que "en democracia importan las formas, la gente demanda y merece que discutamos menos en la política y que nos encarguemos más de la solución de los problemas". "Para esto hay que priorizar los acuerdos en vez de tratar de explotar las diferencias. Los cambios que necesita la Argentina, deben hacerse mediante el diálogo y el consenso."

Para el diputado, el debate en el Senado deja un claro mensaje sobre la importancia del consenso y la deliberación en la toma de decisiones políticas, sentando así un precedente significativo para el futuro de la democracia en Argentina.

Sin embargo, Jenefes agregó que ⁠"mientras se discute el DNU, en Argentina sigue habiendo 70% de pobreza infantil. No alcanza con que cierre la macro si a la par cierran las fábricas, los campos, los comercios y las pymes. Ordenar las grandes variables de la economía no sirve si no se mira la micro, la pérdida de poder adquisitivo y la destrucción del trabajo", refiriéndose a la situación de crisis que atraviesa el país.