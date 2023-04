Larreta sobre la decisión de Alberto Fernández: "Es una muestra más del fracaso de este gobierno, de todo el kirchnerismo y de Cristina Kirchner"

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció esta mañana respecto de la decisión de Alberto Fernández de bajar su candidatura. “Es una muestra más del fracaso de este gobierno, de todo el kirchnerismo y de Cristina Kirchner”, explicó Larreta, frente a los medios de comunicación de Rosario, donde se encuentra hoy, como parte de su agenda de recorridas por el país.

Sobre el impacto concreto de la decisión del presidente en la realidad económica y social de la Argentina, Larreta concluyó: “Peor que lo que estamos no podemos estar” e hizo eco de los altos niveles de inflación y pobreza. Sin embargo, aclaró que Alberto Fernández es responsable hasta el último día de su mandato: “Él gobierna hasta el 10 de diciembre”..

Consultado por el alza del dólar de los últimos días, agregó: “La escalada del dólar es una expresión más del fracaso de este Gobierno que no ha hecho más que poner parche tras parche."

"No hay rumbo, no hay plan, no hay visión de país y así estamos, sufriendo las consecuencias de eso, todos los argentinos" agregó Rodríguez Larreta y afirmó: “Yo voy a sacar el país adelante”.

El presidente Alberto Fernández decidió que no irá por la reelección

Alberto Fernández anunció que no irá por su reelección. A través de las redes sociales, el Presidente compartió un video en el que confirmó que se bajaba de las elecciones.

El clip, titulado “Mi decisión” dura poco menos de ocho minutos y el mandatario hace un repaso de su gestión y termina diciendo que el próximo 10 de diciembre entregará “la banda presidencial a quien haya sido legítimamente elegido en las urnas por el voto popular”. También prometió que trabajará “fervientemente para que sea un compañero o compañera” del Frente de Todos “que represente a aquellos por quienes seguimos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas”.