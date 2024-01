Ley ómnibus: Diputados continúa el debate con representantes de la sociedad civil

Este lunes, desde las 10, la Cámara de Diputados retomó el debate por la ley ómnibus. Entre hoy y mañana, la convocatoria al plenario de comisiones tendrá la presencia de representantes de la sociedad civil que se vean involucrados por los alcances de la megaproyecto que impulsa el Gobierno, tras el pedido del presidente Javier Milei, quien insistió en la aprobación sin cambios de la iniciativa.

La semana pasada, el oficialismo dio por concluida la etapa de presentación de funcionarios de las distintas áreas para defender la "Ley de Bases" en Diputados. En esa línea, en su búsqueda de descomprimir la tensión de recinto por los cruces con la oposición, es que abrió para este lunes y martes una instancia de participación en comisiones con representantes de sectores de la sociedad civil alcanzados por las disposiciones de la norma "ómnibus".

Diputados retoma el debate de la ley ómnibus que impulsa Javier Milei

A partir de las 10, el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales en un foro para que integrantes de empresas, asociaciones civiles, ONG's, y trabajadores de empresas privatizadas o sujetas a privatización, conformen un universo coral para nutrir de otras voces al debate, más allá de las estrictamente políticas y parlamentarias.

Cada invitado tendrá un espacio de cinco minutos para hacer sus observaciones, en un esquema que alternará presentaciones presenciales y virtuales, teniendo en cuenta que algunos de los referentes cuya participación está prevista son del Interior del país y solo pondrán volcar sus puntos de vista a distancia.

De esta manera, el debate propio de los diputados nacionales se realizará a partir del miércoles. La presencia de representantes de la sociedad civil fue requerida por distintos bloques opositores. Sin embargo, no hubo novedades de la solicitud de Unión por la Patria, que pidió por la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo y el asesor e ideólogo del proyecto Federico Sturzenegger.

En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pronosticó que "la semana próxima, entre miércoles y jueves (de esta semana), se estaría emitiendo el dictamen", adelantándose a la proyección inicial que estipulaba como fecha el 24 de enero. El dictamen constituye la redacción final del proyecto de ley que será votado en el recinto.

"La idea es dictaminar lo antes posible y aprobar lo antes posible", agregó el legislador riojano y señaló: "No importa que sea martes, miércoles o sábado. Si se puede el sábado, también lo vamos a hacer. Es algo no está prohibido. Si se tiene que trabajar en esos días, desde la LLA no hay problema. Creo que desde los otros bloques tampoco".

En total, hasta el momento, fueron 15 los funcionarios que defendieron la iniciativa "ómnibus" de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", y respondieron más de 300 preguntas, a saber: el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; el secretario ejecutivo de Gobierno de Jefatura de Gabinete, José Rolandi; el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

También el ministro del Interior, Guillermo Francos; la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas; la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; el secretario de Educación, Carlos Torrendel; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre; el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro; el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Fuente: Ámbito