Lilia Lemoine fue agredida en la calle: le pegaron una cachetada, le robaron el celular y debió ser asistida por el SAME

Lilia Lemoine, diputada nacional de Milei fue agredida por parte de una pareja, quienes la abordaron en plena vía pública, según informó la Policía de la Ciudad. El incidente tuvo lugar en la calle Nahuel Huapi al 5200, en Villa Urquiza.

La pareja sorprendió a Lemoine con insultos por su "procedencia política", tal como declaró ante la Policía Metropolitana.

Lemoine intentó documentar la agresión y sacó su teléfono celular para grabar a pareja. Sin embargo, uno de los agresores le propinó una bofetada y arrebató el dispositivo, que posteriormente fue arrojado a pocos metros del lugar.

Como consecuencia, la diputada resultó con un traumatismo en la muñeca y fue asistida por el servicio de emergencia médica SAME, que la trasladó al Hospital Pirovano.

Las autoridades policiales confirmaron que, se iniciaron actuaciones legales por la denuncia de la legisladora contra los responsables por "amenazas y daños".

La propia diputada se pronunció a través de sus redes sociales: "La que empezó la agresión fue... una mujer . Y como no me hizo retroceder me tiró a su "aliade" encima. Que tampoco logró hacerme retroceder... al final se fueron CORRIENDO COMO RATAS. Me costaron un teléfono que me tomó 3 años comprar. Cuando mamá y papá tengan que pagar los daños que los militontitos causaron, se quedan sin OSDE".

La legisladora utilizó la red social X (ex twitter) para explicar su versión de lo sucedido.

— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) December 24, 2023