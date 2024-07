Marcelo Longobardi dijo que analiza denunciar a Milei y habló de "un séquito de periodistas ensobrados"

Marcelo Longobardi cargó este martes contra Javier Milei luego de una serie de ataques del Presidente. El conductor de radio Rivadavia transmitió vía YouTube un duro editorial en el que aseguró que analiza denunciar al mandatario por tildarlo de “dinosaurio, idiota, ensobrado y chanta”, y le sugirió que mire “al séquito de periodistas que lo rodean”.

“El Presidente me llamó dinosaurio, idiota, ensobrado y chanta. Tanto en posteos como en reposteos que ha hecho”, comenzó el periodista y siguió: “Lo de idiota, se lo tomo; lo de chanta, ponele; lo de dinosaurio, ya me parece que no va, tengo la cabeza bastante abierta para mi edad y no estoy preso de ninguna ideología; y lo de ensobrado amerita una denuncia a Milei, que no sé si haré porque no sé si tengo tiempo, pero yo creo que ya basta con esto de ensobrado; es una cosa exasperante”.

En este sentido, Longobardi lanzó dardos a sus colegas. “Milei debería mirar más cerca de él, a ese séquito de periodistas que lo rodean para ver quién está más o menos ensobrado en la Argentina”, apuntó y subrayó: “Voy a pensar si presentaré una demanda contra el Presidente”.

De esta forma, el periodista se refirió a las acusaciones que hizo el mandatario, quien reposteó un mensaje que lo acusaba de “chanta” y citaba un video de una entrevista realizada por el periodista Jaime Bayly antes del debate presidencial en Estados Unidos que derivó este domingo en la renuncia de Joe Biden a la candidatura.

En aquella entrevista con el periodista peruano, Longobardi habló sobre el triunfo en primera vuelta que obtuvo el entonces candidato de Unión por la Patria, que había dado vuelta la ecuación con respecto a las PASO (donde quedó primero Milei) y obtuvo más del 36% de los votos. “Todo el sentido común indica que con [el caso Martín] Insaurralde, la inflación, la pobreza, los problemas cambiarios, y 20 años de falta de crecimiento, estos tipos tienen que perder, pero no pasó. Y no solo no pasó sino que la dinámica que sugiere este cambio proyecta a Massa presidente”, enunció el periodista el 23 de octubre de 2023 sobre lo ocurrido en la noche previa.

En su editorial, Longobardi también apuntó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “El Banco Central entró en una suerte de timba”, ironizó y agregó: “El viernes pasado, Caputo dijo que les recomendaba a los argentinos no comprar dólares porque viene un peso muy fuerte. Raro, porque este año tenemos 140% de inflación, si no 200%, pero a juicio de él esto es un peso fuerte”.

Y remarcó: “Es normal que en la Argentina se compren y vendan dólares. El problema es que lo que plantea el ministro tiene un obstáculo: el tipo de cambio tiene un valor artificial, se nos roba devaluando el dólar. Con la inflación en pesos nos robaban en pesos, ahora con la inflación en dólares es una manera de robarnos en dólares”.

Las críticas de Milei

Milei volvió a atacar al periodista Marcelo Longobardi este martes y le recordó una entrevista que tuvo con Carlos Pagni en LN+, el día siguiente a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023, en donde analizó el triunfo parcial de Sergio Massa y se aventuró a vislumbrar que podía llegar a ganar el balotaje. El jefe de Estado lo calificó como “fracasado pifiador serial”.

En horas de la madrugada, Milei utilizó su cuenta oficial de X para volver a cuestionar al conductor de radio. Citó la publicación del usuario que compartía la mencionada entrevista en el programa Odisea Argentina en donde Longobardi habló sobre el triunfo de Massa. “El chanta de Longobardi el día después de la primera vuelta creía que la victoria de Massa era irreversible. Al final ganó Milei por paliza, se eliminó la pauta oficial y Longo no para de llorar y tirar mierda todos los días”, decía el posteo compartido por el Presidente.

Tras ello Milei marcó: “Parece que le molesta que le digan que es un fracasado pifiador serial... Ni que hablar esos 'periodistas' que hablan de recortar libertades que lo único que buscan es callarme para que puedan seguir teniendo el monopolio del micrófono... A punto de defender mentirosos y sobres”.

Ni que hablar esos "periodistas" que hablan de recortar libertades que lo único que buscan es callarme para que puedan seguir teniendo el monopolio del micrófono... a punto de defender mentirosos y sobres. https://t.co/Y7HhZU7jPv — Javier Milei (@JMilei) July 23, 2024

Fuente: La Nación