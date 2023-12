Massa publicará un libro sobre su gestión como ministro de Economía

El ex candidato presidencial por Unión por la Patria Sergio Massa prepara un libro sobre su gestión a cargo de la cartera de Economía y su experiencia como candidato presidencial que será publicado por la Editorial Planeta y se espera que llegue a las librerías en marzo.

Según adelantó el sello, la propuesta del libro fue realizada por el equipo de la editorial al ex ministro de Economía, ex candidato a presidente y ex intendente de Tigre con el objetivo de repasar los 14 meses en los que combinó la campaña con la tarea como funcionario.

Hasta el momento se sabe que los ejes del libro son: la Cámara y los consensos, sobre su rol como presidente de la Cámara de Diputados; la llegada al Ministerio de Economía de Silvina Batakis, su antecesora en el cargo; su desembarco en ese Ministerio, y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con China.

En el libro, que aún no tiene título y tendrá como editora a Adriana Fernández, prometen que Massa abordará las tensiones en la coalición de gobierno del Frente de Todos, los pedidos de los empresarios por mantener ventajas y la proyección de su candidatura de unidad en el último minuto.

Durante la campaña 2023, Massa fue protagonista de uno de los libros políticos más vendidos, “El arribista del poder”, a cargo del periodista Diego Genoud, quien ya había escrito diez años antes una biografía sobre el también ex jefe de Gabinete.