Mauricio Macri: "Algunos dicen que perdimos porque no fui candidato"

El expresidente Mauricio Macri defendió el acuerdo que selló con Javier Milei, apuntó a la interna dentro de Juntos por el Cambio por la derrota en las elecciones y dijo que “esta elección no es Milei sí, Milei no. Esta elección es cambio sí o cambio no; Massa sí o Massa no”.

“Algunos dicen porque no fui candidato o porque dije tarde que no era candidato o porque lo dije demasiado temprano, entones la campaña fue demasiado tiempo y demasiado dura”, respondió Macri sobre los motivos de la derrota de JxC en diálogo con Jorge Lanata, en PPT, por eltrece.

También reconoció que no pudo convencer “a tiempo a Horacio (Rodríguez Larreta) de que se bajase porque la propuesta que él planteaba de la cosa amplia no era lo que la gente veía y eso nos desdibujó e hizo que Milei se quedase con la imagen del cambio”.

Macri habló luego de sellar el acuerdo con el espacio libertario para apoyar la candidatura de MIlei para el balotaje de noviembre.

Qué dijo Macri sobre el acuerdo con Milei

“La realidad de la Argentina tan compleja hace que las votaciones nos sorprendan a todos y tengamos que tener reacciones acordes a la grandeza y a la angustia y la necesidad de la gente”, dijo Macri en su defensa del acuerdo con Milei.

Tras recordar que su gobierno empezó “una idea de cambio que se truncó”, aseguró que “hoy sigue más vigente que nunca”, con el “63% de la gente que dijo que quiere un cambio profundo” que no quiere “seguir más con este modelo decadente, opresor, patotero, maleducado, de capitalismo de amigos”.

“Nuestra candidata era Patricia, hicimos campaña con ella, votamos por ella, pero se dio que el cambio se dividió en Javier, en Patricia y en el gringo Schiaretti, y que es una mayoría muy importante”, explicó.

El expresidente reconoció también que “una cantidad de errores” de JxC llevó a que especialmente los jóvenes que los acompañaron en 2015 “han decidido que el que representaba el cambio de acá en adelante es Javier Milei” y que llevó a que “el peronismo sacó el número más bajo en primera vuelta de su historia”. “Lamentablemente, estábamos listos como grupo humano, como equipo, como todo, y la interna tal vez nos perjudicó mucho y permitió que la representación del cambio quedase más visualizada por Milei”, agregó.

milei y bullrich en tn

Respecto de las dos opciones en carrera, dijo que hay “certidumbre sobre Massa”, pero que “Mieli es una incógnita” porque “no gobernó, no robó nunca, no mintió, así que no sabemos, qué va a hacer”. En cambio, “hay montones de incertidumbre, pero las certidumbres están en toda la trayectoria de Massa”.

“Es continuar con este sendero decadente o con todos los miedos que nos ha dado siempre a los argentinos introducir un cambio o darle una oportunidad a alguien que no tiene ninguna relación con lo que ha pasado”, dijo y aseguró: “Si nosotros somos razonables, racionales, podemos lograr un cambio que devuelva la esperanza a la Argentina, porque creo que eso es lo que hay que discutir”.

Qué dijo Macri sobre el papel del radicalismo para el balotaje

Uno de los principales puntos que divide a JxC es el apoyo de Macri y Bullrich a Milei, mientras que la mayoría de la UCR se manifestó prescidente en la definición del candidato a apoyar.

“Los radicales no son solamente los que hablan, son muchos más. Hay una camada de muchos radicales, jóvenes y no tan jóvenes, que se han modernizado en las ideas, que tal vez adhieren más a la idea de Alvear y de Alem, de modernizar su ciudad, su provincia, su país, integrarse al mundo, focalizando mucho más en una economía basada en el sector privado, en el emprender, que realmente tenemos una relación espectacular”, dijo Macri marcando sus diferencias con los dirigentes que no expresaron su apoyo el candidato libertario.

En este sentido, apuntó que “ni (Gerardo) Morales, ni (Emiliano) Jacobiti, ni (Martín) Lousteau son los dueños del radicalismo”. “Si ellos quieren apoyar a Massa y creen que Massa es una solución para el futuro de la Argentina, que lo digan, y cada uno aceptará, pero no pueden agredirlo ni a (Luis) Petri ni a Patricia, ni a mí, ni a todos los radicales”, agregó.

También criticó a los sectores que no supieron acompañar el cambio que propuso durante su gobierno. “Hubo un sector de radicalismo, como hubo un sector de los otros partidos y de mi propio partido, que no estaban listos, como no estaba lista toda la sociedad”, dijo y aseguró que “hay un sector que todavía quedó atrapado en eso”.

Macri dijo que JxC perdió porque no se presentó como candidato

En cuanto a los motivos por los que JxC perdió, Macri dijo: “hay de todas las teorías. Es porque no fui candidato o porque dije tarde. Algunos dicen que dije tarde que no era candidato. Otros dicen porque dije muy temprano, entonces la campaña fue demasiado tiempo y demasiado dura. Otros porque no bajé unilateralmente y dije 'hay un solo candidato', pero no tenía ni la autoridad, ni la vocación, ni mi naturaleza”.

“Soy un hombre democrático y creía que con cinco candidatos en la cancha yo no podía decir 'es este'. Y después porque no logré convencer a Horacio en tiempo y forma de que se bajase, porque ya muchos veíamos desde el radicalismo y desde el PRO que no estaba en las propuestas que él planteaba. Eso nos desdibujó. Y llevó a que Milei se quedase con la imagen de que era el verdadero cambio, cuando Patricia tenía una propuesta de cambio muy potente también”, aseguró.

En ese contexto, destacó que Mieli mostró “una enorme apertura” y que Bullrich “le llevó las cosas que le incomodaban, y él dijo 'yo puedo convivir con esto y podemos acordar' y se demostró sumamente abierto a recibir todo tipo de colaboración”.

“Me sorprendí, una persona muy abierta, sin este desastre que encuentro a cada paso que doy de egos deformados. Tenemos que apostar a una propuesta de cambio sincera, honesta y darnos la oportunidad, y desde el Congreso lo que no nos gusta nos opondremos, porque no tiene un proyecto hegemónico en la cabeza como si, lamentablemente, lo tiene Sergio Massa, que es un gran alumno de Néstor Kirchner, que siempre vio todo en términos hegemónicos, todo el poder, el capitalismo de amigos”, finalizó.

Fuente: Todo Noticias