Milei versus gobernadores: para Martín Llaryora "ninguna persona de bien quiere fundir a las provincias"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, le bajó hoy el tono a los cruces con el presidente Javier Milei y desestimó que el objetivo del mandatario nacional sea "fundir" a las provincias. En el marco de la discusión entre el Jefe de Estado y los gobernadores, los mandamases del interior ya adelantaron que "solo Milei" sera el interlocutor válido para continuar con las negociaciones.

En medio de la disputa por los recortes en fondos y partidas, Milei había lanzado una serie de duras críticas contra Llaryora, en las que había manifestado que "yo no tengo que pedirle disculpas por nada. No estoy en política para resolver problemas psicológicos”.

Cruce Javier Milei-gobernadores: Martín Llaryora busca bajar la tensión de la discusión

Este fin de semana, Martín Llaryora habló en varios medios y puso paños fríos a los cruces sin dejar de lado el reclamo de su provincia. En ese sentido, el cordobés sostuvo que no "se sintió aludido" y sumó en declaraciones periodísticas: "No formo parte del espacio político de La Libertad Avanza y no considero que hayamos traicionado absolutamente nada", dijo hoy en una entrevista a Clarín.

"Votamos lo que estamos convencidos de que es lo mejor para la Argentina. Me opongo también a que bajen el Fondo de Incentivo Docente y al reparto injusto de que mantengan los subsidios al transporte en el AMBA y saquen todos los del interior", agregó.

Ayer, en diálogo con CNN Radio, Llaryora se mantuvo firme en el reclamo y dejó un mensaje para el Gobierno: "Alguien tiene que gritar las verdades del interior en la Casa Rosada", dijo. “La democracia es consenso, no capricho", añadió.

Según el cordobés, “el plan es licuar los salarios por vía de la inflación”, por lo que “en el interior la inflación va a subir”, explicó.

No obstante, a pesar de no ceder en la puja con Milei, Llaryora aclaró que "ninguna persona de bien" quiere "fundir a las provincias y los municipios, y menos el presidente de un país".

"Lo único que hace es perjudicar a los vecinos que viven en los municipios o en la provincias", añadió el gobernador cordobés. "Los meses que vienen van a ser muy duros", remató el mandatario cordobés.

Fuente: Ámbito