Paso 2023: cerraron los comicios y se esperan los resultados oficiales

Cerraron los comicios de estas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y comienza el conteo de los votos para conocer quiénes serán los candidatos de los diferentes frentes que competirán en las elecciones generales para elegir al próximo presidente del país, además de senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur.

“Estamos muy conformes, la jornada se desarrolló en un marco de tranquilidad” , expresó Manuel Álvarez del Rivero, secretario del Tribunal Electoral en relación a los comicios en Jujuy.

Indicó que “hubo inconvenientes menores y aislados” durante la jornada, pero aclaró que “es algo totalmente razonable dentro de un proceso de esta envergadura”. “En líneas generales, todo salió muy bien”, reiteró.

Donde sí hubo inconvenientes con los comicios fue en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se registraron inconvenientes con el voto electrónico, que provocaron importantes demoras en las escuelas en donde se votaba.

Más de 200 dispositivos para emitir el voto presentaron fallas en distintos establecimientos, que junto a algunos problemas en la organización de los votantes por parte de los fiscales de mesa llevaron a que haya más de 2 horas de demora para sufragar.

A partir de qué hora se conocerán los primeros porcentajes

Se espera que los primeros porcentajes se empiecen a conocer pasadas las 22, según lo adelantó el director nacional electoral, Marcos Schiavi, quien indicó que por la cantidad de categoría a analizar en los diferentes distritos, “Yo me imagino que vamos a estar rondando las 22:00 o 22:30 horas″, precisó.

Cómo justificar la no emisión del voto por internet: paso a paso

En el marco de las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ), el Comisario Guillermo Leaño, de la Dirección Administrativa Digital de la Policía de Jujuy, brindó una explicación detallada sobre los procedimientos para justificar la no emisión del voto en caso de impedimentos.

Leaño, en calidad de referente de esta área, destacó que se ofrecen dos alternativas para aquellos ciudadanos que, por diversas razones, no pueden emitir su voto en las PASO.

Primera opción: justificación presencial

La primera opción consiste en acudir personalmente a la comisaría más cercana para solicitar una exposición que justifique la ausencia de voto. En cualquier dependencia policial, los votantes pueden presentar sus razones y recibir la documentación pertinente. Esta alternativa es completamente gratuita y no implica ningún costo adicional.

Segunda opción: justificación por internet

La segunda alternativa implica utilizar el sistema de trámites en línea disponible en www.tramites.seguridad.jujuy.gob.ar. Siguiendo una metodología similar a la presencial, los ciudadanos pueden completar un formulario en línea para justificar la no emisión del voto

Al igual que la opción anterior, este proceso de justificación no acarrea costos adicionales y es completamente gratuito.

Pasos para justificar la no emisión del voto por internet:

Rellenar el formulario digital Validar el formulario en la comisaría correspondiente. Recibir la constancia digital a través de WhatsApp y correo electrónico.

Es importante resaltar que no es necesario validar el formulario el mismo día de la votación. Los votantes tienen la flexibilidad de hacerlo al día siguiente sin ningún costo adicional. Esta modalidad en línea contribuye a evitar aglomeraciones y agiliza el proceso de justificación, brindando una opción conveniente para quienes no pudieron emitir su voto en las elecciones.

Motivos aceptados para justificar la no emisión del voto:

De acuerdo con la legislación vigente, existen cinco motivos que pueden justificar la no emisión del voto:

Razones de salud o imposibilidad de fuerza mayor. Distancia superior a 500 km. Personas mayores de 70 años. Personal esencial o servicios públicos. Extravío o falta de actualización del documento de identidad.

Elecciones PASO 2023: el valor de la multa por no ir a votar

El voto es obligatorio en la Argentina y su incumplimiento está penado por la ley, pero entre el hecho y el derecho parece abrirse una inquietante brecha.

La ley obliga a sufragar a todos los ciudadanos de entre 18 y 70 . El Código Electoral, en su artículo 125, prevé multas para aquellos que, sin justificación, no se acerquen a las urnas a emitir su voto el día de los comicios. Pero además de que quedaron desactualizadas en cuanto a su monto, el Estado no intima a los infractores a pagar las multas.

A su vez, el infractor, de no regularizar su situación, según el mismo Código, se vería inhabilitado para realizar "gestiones o trámites durante un (1) año ante organismos estatales". Y el Código dice incluso que quienes figuren en el registro de infractores no podrán "ser designado[s] para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres (3) años a partir de la elección".

Sin embargo, en la práctica el peso de la ley electoral no se hace sentir. En primer término, la inflación, corriendo al 119% interanual, ha socavado la fuerza punitoria de unos montos que datan de 2012. Las sanciones económicas por no votar recorren un espectro acotado y modesto: van desde los $50 hasta los $500.

En la página www.infractores.padron.gob.ar, de la Justicia Nacional Electoral, quien faltó a alguna de las últimas elecciones puede chequear si aparece como infractor, cuántas multas debe y a cuánto ascienden.

¿Cómo funcionan las sanciones económicas?

Si un elector, por caso, no fue a votar en las elecciones legislativas de 2017 y en los 60 días posteriores no justificó su ausencia (por motivos médicos o de distancia -mayor a 500 kilómetros-) aparecerá en el registro de infractores, debiendo abonar una multa de $50. Si el mismo elector no regulariza su situación y tampoco vota en las siguientes elecciones, acumulará dos multas: la primera de $50 y la nueva de $100, porque el sistema castiga la reincidencia. El monto máximo de cada penalidad es de $500.

En lo relativo a las dificultades para realizar trámites administrativos, como renovación de DNI o de licencia de conducir, el sistema debería funcionar de la siguiente manera: si una persona no regularizó su infracción electoral por no concurrir a las urnas debería verse imposibilitado para obtener la nueva documentación.

La Dirección Nacional Electoral solía advertir al Registro Nacional de las Personas y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que se exigiera la constancia de votación para realizar los trámites, según fuentes del organismo.